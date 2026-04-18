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El líder supremo de Irán aseguró que su ejército está "preparado para derrotar" a EE.UU.

Además el régimen lanzó una nueva advertencia a Estados Unidos y aseguró que no puede “imponer su voluntad”.

Hoy 09:51

En medio de la escalada en Medio Oriente, el líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, aseguró que su ejército está "preparado para derrotar" a EE.UU. 

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En un mensaje difundido en su canal de Telegram, el ayatolá afirmó que la "valiente Marina de Irán está lista para hacer que los enemigos prueben la amargura de nuevas derrotas".

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Además el régimen lanzó una nueva advertencia a Estados Unidos y aseguró que no puede “imponer su voluntad” ni bloquear el estratégico estrecho de Ormuz, luego de que sus fuerzas armadas volvieran a cerrar ese paso marítimo clave. Así lo indicó el viceministro de Relaciones Exteriores iraní, Saed Khatibzadeh.

Los estadounidenses no pueden imponer su voluntad y poner bajo sitio a Irán mientras Irán, con buenas intenciones, intenta facilitar el paso seguro por el estrecho de Ormuz”, afirmó el funcionario

Khatibzadeh señaló, además, que no hay una fecha definida para retomar las negociaciones entre ambos países. 

TEMAS EEUU Irán Guerra en Medio Oriente

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