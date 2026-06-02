Barracas Central eliminó a Huracán y sacó boleto a los octavos de final de la Copa Argentina

El Guapo se impuso sobre el Globo con un golazo de Martínez y avanza en el certamen nacional.

Hoy 23:33

Barracas Central se clasificó este martes a los octavos de final de la Copa Argentina 2026 al derrotar por 1 a 0 a Huracán en el estadio Julio Humberto Grondona de Arsenal.

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El conjunto dirigido por Rubén Darío Insúa logró imponer condiciones durante gran parte del encuentro y terminó encontrando la diferencia gracias a un golazo de Damián Martínez, quien marcó el único tanto de la noche promediando el segundo tiempo.

Un semestre para el olvido para Huracán

La eliminación significó un nuevo golpe para Huracán, que volvió a mostrar dificultades futbolísticas y cerró la primera parte de la temporada con más dudas que certezas.

El Globo ya había tenido una campaña irregular en el Torneo Apertura y ahora se despidió prematuramente de la Copa Argentina, acumulando otro resultado negativo que profundiza el malestar de sus hinchas.

El equipo de Diego Martínez nunca logró encontrar fluidez en ataque y terminó pagando caro su falta de eficacia frente a un rival que aprovechó una de las pocas ocasiones claras que tuvo para quedarse con la clasificación.

Con este triunfo, Barracas Central se instaló entre los 16 mejores equipos del certamen donde enfrentará a Estudiantes de La Plata, que viene de eliminar a Rosario Central y aparece como uno de los candidatos a pelear por el título.

El Guapo, que atraviesa un semestre complicado en otras competencias, encontró en la Copa Argentina un motivo para ilusionarse y seguirá en carrera buscando dar otro golpe en el torneo más federal del país.