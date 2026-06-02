Quimsa ya tiene rival: enfrentará a Gimnasia de Comodoro en la final de la Liga Nacional

El conjunto patagónico derrotó a Ferro en el quinto y decisivo juego de semifinales y será el rival de la Fusión en la serie que definirá al campeón de la temporada 2025/26.

02/06/2026

Quimsa ya conoce a su rival para la gran final de la Liga Nacional de Básquet. Será Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, que este martes se impuso a Ferro Carril Oeste en el quinto y decisivo partido de las semifinales para quedarse con la serie y avanzar a la definición por el título.

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De esta manera, la Fusión, que viene de eliminar a Boca Juniors y asegurar su lugar en la final, buscará una nueva coronación frente a un rival con el que ya protagonizó una histórica definición años atrás.

El equipo santiagueño contará con la ventaja de localía gracias a su mejor ubicación en la fase regular, por lo que los dos primeros encuentros de la serie se disputarán en el estadio Ciudad.

Un antecedente especial

No será la primera vez que ambos equipos se enfrenten en instancias decisivas. Quimsa y Gimnasia ya saben lo que es verse las caras en una final de Liga Nacional.

El antecedente más recordado ocurrió en la temporada 2014/15, cuando el conjunto santiagueño se consagró campeón por primera vez en su historia tras imponerse justamente al elenco de Comodoro Rivadavia por 4 a 2 en la serie.

Además, durante la fase regular de la presente temporada repartieron triunfos. Quimsa se quedó con la victoria en Santiago del Estero por 92 a 82, mientras que Gimnasia hizo valer su localía y ganó en Comodoro por 86 a 78.

El cronograma de la final

La serie se disputará al mejor de siete partidos y tendrá el siguiente calendario:

Juego 1: Sábado 6 de junio | 19.00 | Estadio Ciudad (Santiago del Estero) | TyC Sports 2.

Sábado 6 de junio | 19.00 | Estadio Ciudad (Santiago del Estero) | TyC Sports 2. Juego 2: Lunes 8 de junio | 21.00 | Estadio Ciudad (Santiago del Estero) | TyC Sports 2.

Lunes 8 de junio | 21.00 | Estadio Ciudad (Santiago del Estero) | TyC Sports 2. Juego 3: Jueves 11 de junio | 21.00 | Socios Fundadores (Comodoro Rivadavia) | TyC Sports 2.

Jueves 11 de junio | 21.00 | Socios Fundadores (Comodoro Rivadavia) | TyC Sports 2. Juego 4: Sábado 13 de junio | 21.00 | Socios Fundadores (Comodoro Rivadavia) | TyC Sports 2.

Sábado 13 de junio | 21.00 | Socios Fundadores (Comodoro Rivadavia) | TyC Sports 2. Juego 5: Miércoles 17 de junio | 22.10 | Estadio Ciudad (Santiago del Estero) | TyC Sports 2.*

Miércoles 17 de junio | 22.10 | Estadio Ciudad (Santiago del Estero) | TyC Sports 2.* Juego 6: Sábado 20 de junio | 21.00 | Socios Fundadores (Comodoro Rivadavia) | TyC Sports 2.*

Sábado 20 de junio | 21.00 | Socios Fundadores (Comodoro Rivadavia) | TyC Sports 2.* Juego 7: Martes 23 de junio | 21.00 | Estadio Ciudad (Santiago del Estero) | TyC Sports 2.*

*En caso de ser necesarios.

Quimsa intentará aprovechar la ventaja de localía y volver a escribir una página dorada en su historia, mientras que Gimnasia buscará tomarse revancha de aquella final perdida hace más de una década.