“Yo espero una mejora del consumo a partir de julio o agosto”: el análisis de Fausto Spotorno en LO

El economista sostuvo que la recuperación económica continúa siendo desigual entre los distintos sectores y estimó que el consumo podría comenzar a mostrar señales más claras de mejora durante el segundo semestre del año.

Hoy 22:53

En diálogo con Libertad de Opinión, el economista Fausto Spotorno, integrante de Ferreres & Asociados, analizó la evolución de la actividad económica, el empleo, la inflación y las perspectivas para los próximos meses. Durante la entrevista, afirmó que algunos sectores continúan rezagados, aunque se mostró optimista respecto de una recuperación gradual del consumo hacia la segunda mitad del año.

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Al referirse al último informe del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), explicó que actualmente son pocos los sectores que impulsan el crecimiento, mientras que otros todavía enfrentan dificultades para recuperarse. Sin embargo, consideró que la estrategia económica del Gobierno apunta justamente a que los resultados del programa terminen extendiendo la recuperación al resto de la economía.

Según detalló, dentro de la industria existen realidades muy distintas. Por un lado, destacó el buen desempeño de las actividades vinculadas al sector agropecuario, mientras que las relacionadas con la construcción y el consumo interno continúan mostrando signos de estancamiento. En una situación similar ubicó al comercio, que todavía depende de una recuperación más firme de la demanda.

Respecto del sector de la construcción, señaló que atraviesa una problemática particular vinculada a la acumulación de inmuebles y obras desarrolladas en años anteriores que todavía no lograron venderse. A eso se suma la fuerte reducción de la obra pública, que limita las posibilidades de expansión de la actividad.

A pesar de ese panorama, Spotorno consideró que el consumo interno debería comenzar a mostrar una mejora en los próximos meses. “Yo espero una mejora del consumo a partir de julio o agosto”, afirmó, aunque aclaró que se trataría de una recuperación gradual y no de un crecimiento acelerado.

El economista también hizo referencia al impacto que la situación de estos sectores tiene sobre el empleo. Explicó que actividades como la construcción, el comercio y parte de la industria son grandes generadoras de puestos de trabajo y que una reactivación más sólida de esos rubros será clave para observar una mejora significativa en los indicadores laborales.

En cuanto a la relación entre salarios e inflación, consideró que todavía no se observa una recuperación clara del poder adquisitivo. Según su análisis, abril habría mostrado una situación de equilibrio, mientras que los efectos positivos podrían comenzar a sentirse recién entre junio y el segundo semestre, una vez que finalicen las negociaciones paritarias y continúe descendiendo la inflación.

Consultado sobre las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) en materia tributaria, se mostró cauteloso frente a cualquier posibilidad de aumentar impuestos. “No podemos aumentar la presión tributaria”, sostuvo, aunque planteó que podría discutirse una reforma integral que reduzca algunos gravámenes al consumo y otorgue un mayor peso relativo a otros tributos.

Por último, se refirió a la evolución de los precios y aseguró que la inflación mantiene una tendencia descendente. Indicó que las mediciones de su consultora mostraron un dato inferior en abril respecto de marzo y estimó que mayo podría ubicarse en torno al 2,5%, aunque advirtió que el proceso de desinflación todavía enfrenta desafíos vinculados a la actualización salarial y la indexación de distintos sectores de la economía.

Las declaraciones fueron realizadas en el programa Libertad de Opinión, donde Fausto Spotorno analizó los principales desafíos económicos del país y proyectó una recuperación gradual de la actividad y el consumo para los próximos meses.