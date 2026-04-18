Científicos japoneses logran eliminar cromosoma extra del síndrome de Down

Un equipo de científicos en Japón ha desarrollado una técnica innovadora que permite eliminar el cromosoma extra asociado al síndrome de Down en células humanas, generando un gran impacto en la comunidad científica internacional.

Hoy 10:15

Un equipo de científicos en Japón ha logrado un avance significativo en la eliminación del cromosoma extra asociado al síndrome de Down. Este descubrimiento ha captado la atención de la comunidad científica internacional debido a su complejidad y los desafíos que representa. En condiciones de laboratorio, los investigadores eliminaron el cromosoma adicional en células con trisomía 21 utilizando herramientas modernas de edición genética.

El estudio, publicado en la revista científica PNAS Nexus, se centró en la posibilidad de corregir la anomalía genética que causa el síndrome de Down. Este síndrome se produce cuando una persona presenta tres copias del cromosoma 21 en lugar de las dos habituales, lo que altera la actividad de varios genes.

En la investigación, los científicos utilizaron la herramienta de edición genética CRISPR-Cas9, que permite identificar y cortar regiones específicas del ADN. Con esta técnica, los investigadores dirigieron la edición genética hacia el cromosoma adicional, logrando en algunas células eliminar la copia extra y restablecer el número normal de cromosomas.

El resultado de este trabajo fue notable, ya que las células que inicialmente presentaban trisomía 21 volvieron a tener dos copias del cromosoma 21. Además, se observaron mejoras en funciones celulares, como la actividad genética, el crecimiento celular y la respuesta al estrés oxidativo.

Este avance resalta la posibilidad de que la corrección de anomalías cromosómicas sea biológicamente viable. Para los investigadores, este estudio representa un importante paso hacia nuevas líneas de investigación en genética, biología celular y la medicina del futuro.

A pesar de la relevancia del hallazgo, los científicos advierten que el estudio se encuentra en una etapa inicial. Los experimentos se llevaron a cabo únicamente en células cultivadas en laboratorio, y se requieren más investigaciones antes de considerar aplicaciones médicas.

Entre los desafíos que quedan por abordar se encuentra la necesidad de asegurar que la edición genética actúe de manera específica sobre el cromosoma objetivo, sin afectar otras partes del ADN. Además, es crucial desarrollar métodos seguros para aplicar estas técnicas en tejidos humanos.