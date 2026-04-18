Pescaron a empleado municipal mientras grababa video para TikTok en lugar de controlar las cámaras de seguridad

Era el único empleado para de vigilar las cámaras de seguridad. El municipio lo apartó y abrió una investigación.

Hoy 11:18

Un empleado municipal de la ciudad de San Lorenzo, en Santa Fe, fue denunciado por grabar TikToks en vez de vigilar las cámaras de seguridad del centro de monitoreo local.

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El operario fue separado de su cargo después de que se viralizara un video donde se lo ve grabando contenido para TikTok en pleno horario laboral.

El video, que circuló rápidamente por redes sociales, muestra al operario sentado frente a cuatro monitores, pero en vez de vigilar las cámaras de seguridad, está concentrado en su celular, hablando a cámara y promocionando suplementos.

Incluso, en ese momento, explicaba “lo sano que es tomar agua” y daba ejemplos de cómo hacerlo, completamente ajeno a su verdadera función.

Lo más grave del caso es que, según confirmaron desde el municipio, el hombre era la única persona a cargo del turno para monitorear las cámaras.

“Lo preocupante es que es la única persona que estaba a cargo en el turno para monitorear las cámaras. Y por lo que se vio en el video, está totalmente en otra. Distraído. No estaba cumpliendo con las funciones”, advirtió un funcionario comunal en diálogo con medios locales.

Investigación y enojo de los vecinos

Tras la viralización del video, el municipio decidió separar al operario de su cargo y abrió una investigación interna para determinar responsabilidades.

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Las imágenes generaron no solo preocupación, sino también bronca entre los vecinos, que reclamaron mayor control sobre el personal encargado de la seguridad.

El centro de monitoreo de San Lorenzo fue inaugurado en 2022 y recientemente sumó un sistema de videovigilancia con inteligencia artificial, que ya tiene un 90% de avance y más de 400 cámaras instaladas en la ciudad.

Sin embargo, el episodio dejó en evidencia serias fallas en el control y la responsabilidad de quienes deben velar por la seguridad.