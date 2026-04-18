Juana Viale confirmó que reemplazará a Mirtha Legrand este sábado

Reveló qué padece su abuela. La nieta de la diva tendrá la cabecera de las mesazas este sábado 18 en lugar de La Chiqui y el domingo 19 con sus almuerzos.

Hoy 10:56

Juana Viale sorprendió a la audiencia de El Trece al anunciar en un video grabado desde su camarín que reemplazará a Mirtha Legrand durante el fin de semana. La histórica conductora atraviesa un problema de salud relacionado con una tos persistente, lo que la obligó a suspender la grabación de sus clásicos programas.

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En su breve mensaje, Juana señaló: “Hola, voy a hacer el programa de la abuela. Les quiero contar a todos que no tiene nada, tiene tos y no puede venir. Entonces yo, quién mejor que su nieta para hacer el programa del sábado a la noche. Así que mírenme el sábado y el domingo. Besos”

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Juana, así, asumirá la conducción de “La Noche de Mirtha” y “Almorzando con Juana” este sábado 18 y domingo 19 de abril de 2026, respectivamente. En ambas emisiones, la nieta de Legrand será anfitriona debido a la baja médica temporal de su abuela. Entre los invitados confirmados se encuentran Edgardo Alfano, Carolina Losada, Ricardo Biasotti y Daniel Gómez Rinaldi el sábado. El domingo participarán Nicole Neumann, Gegé Neumann, Betiana Blum, Juan Palomino y Rodrigo Cascón.

La salud de Mirtha Legrand y la suspensión de su programa

La ausencia de Mirtha Legrand representa la primera suspensión del año en la pantalla de El Trece. La conductora sufrió síntomas iniciales de resfriado tras asistir al teatro Lola Membrives y, al aumentar la intensidad de la tos, se vio obligada a cancelar todos sus compromisos públicos y a guardar reposo en su domicilio.

Su agenda contemplaba la participación en la Gala benéfica de la Asociación Amigos del Teatro Nacional Cervantes, pero notificó a los organizadores que no podría asistir. Tanto su familia como la producción buscan preservar la salud de la conductora, quien sigue bajo observación domiciliaria.

Quiénes estarán en la mesa del sábado

La edición de “La Noche de Mirtha” del sábado 18 de abril, a las 21:30, contará con un panel de referentes del periodismo y la política. Según Infobae, el periodista Edgardo Alfano, conductor de TN, participará para analizar los temas de coyuntura nacional e informativa.

Junto a él estará la senadora nacional Carolina Losada, impulsora de un proyecto de ley contra las falsas denuncias. También asistirá Ricardo Biasotti, exmarido de Andrea del Boca y uno de los expositores sobre ese tema tras su reaparición mediática. Completa la mesa el periodista Daniel Gómez Rinaldi, especialista en espectáculos y analista habitual de la agenda de entretenimiento.

En conjunto, la mesa promete debates sobre política, actualidad social y periodismo.

Los invitados del domingo junto a Juana Viale

El domingo 19 de abril, desde las 13:45, será el turno de “Almorzando con Juana”, donde la diversidad de invitados refleja el espíritu del programa. Según Infobae, la modelo y conductora Nicole Neumann estará acompañada de su hermana Gegé Neumann, reconocida como influencer y comunicadora digital, con quien desarrolla proyectos en stream.

A la mesa se suma la actriz Betiana Blum, quien se encuentra en la previa del estreno de “El diario de Adán y Eva”. El elenco dominical lo completan el actor Juan Palomino, protagonista de “El divorcio del año”, y el chef Rodrigo Cascón, figura de La cocina rebelde y habitual colaborador de los menús en los programas de Legrand y Viale.

Esta integración de figuras del espectáculo, la comunicación y la gastronomía mantiene viva la tradición de las “mesazas”.

Mientras Mirtha Legrand permanece en reposo en su casa, la conducción de Juana Viale garantiza la continuidad de los históricos ciclos en la pantalla de El Trece. La tradición familiar y el compromiso profesional aseguran que, aun en circunstancias excepcionales, las “mesazas” seguirán presentes ante la audiencia.