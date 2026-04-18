Secuestran cocaína durante un procedimiento por supuesto robo en Chaco

Una mujer de 43 años fue detenida en Chaco tras un allanamiento relacionado con un robo violento que involucró amenazas y lesiones a las víctimas.

Hoy 03:15

El 8 de abril, dos jóvenes presentaron una denuncia por robo violento en el que fueron amenazados con un arma de fuego, resultando en lesiones y el robo de sus motocicletas.

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La denuncia llevó a la intervención de la Comisaría Decimocuarta de Resistencia, que inició una investigación exhaustiva para identificar a los sospechosos implicados.

Como resultado de las pesquisas, se llevó a cabo un allanamiento en el Barrio 17 de Julio bajo la causa de “Supuesto robo con lesiones leves”.

Durante el operativo, las autoridades lograron aprehender a una mujer de 43 años, quien resulta ser la ex suegra de una de las víctimas del robo.

Además del arresto, se encontró un revólver calibre 22 con cinco cartuchos, lo que aumenta la gravedad de la situación.

El operativo también llevó al secuestro de 28 gramos de cocaína y dos objetos de dudosa procedencia: una bomba de agua y una luminaria pública.

Este tipo de operaciones resalta el compromiso de las fuerzas de seguridad en la lucha contra el delito en la región, garantizando la seguridad de los ciudadanos.