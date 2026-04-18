Nuevo round en la pelea entre Wanda Nara y Verónica Lozano en Telefe

Las conductoras atraviesan una fuerte interna por un lugar en el prime time del canal.

Hoy 10:51

Wanda Nara y Verónica Lozano estarían enfrentadas en una guerra por el prime time de Telefe y se dieron a conocer todos los detalles.

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Luego de la exitosa edición de Masterchef Celebrity (Telefe) donde Ian Lucas se consagró como el gran ganador, desde el canal ya comenzaron a pensar en un nuevo programa: Bake Off Famosos y otra edición de Masterchef son las dos propuestas que tienen sobre la mesa.

¿Qué pasó entre Wanda Nara y Verónica Lozano en Telefe?

La gran disputa entre las conductoras es que, las autoridades piensan a Verónica Lozano como conductora de Bake Off Famosos y Wanda Nara como encargada de llevar a cargo Masterchef Celebrity.

Sin embargo, Santiago Sposato informó en A la Tarde (América TV) que "solo hay un lugar para un programa" ya que no pueden ser transmitidos en simultáneo, y ambas ya recibieron promesas para comenzar las grabaciones en septiembre.

"Hoy no se pueden ni ver y la pelea es por el futuro. Se están disputando un espacio de poder. No están compitiendo por un proyecto, cada una tiene el suyo, pero hay un solo lugar para un proyecto", reveló el panelista.

"Es la nueva generación contra la vieja. Las dos son populares. Una tiene una trayectoria mucho más amplia", remarcó. Además, aclaró una interna dentro del canal: "En su momento le prometieron a una ese espacio y por atrás le prometieron a la otra".