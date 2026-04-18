Femicidio seguido de suicidio: un joven asesinó a su novia y luego se arrojó desde un edificio

En un hecho que conmociona a la ciudad de Rosario, un joven mató a su novia de una puñalada y horas después fue a la casa de una amiga y se suicidó.

Hoy 07:53

Un joven de 22 años mató a su novia, de la misma edad, de una puñalada en el cuello. Se presume que ocurrió este jueves por la tarde. Recién en la madrugada de este viernes, Valentín Daniel Alcida dejó una carta de despedida en el departamento en el que convivía con Sophia Civarelli, fue hasta la casa de una amiga y se quitó la vida tras arrojarse desde la terraza del edificio, ubicado en pleno centro de Rosario.

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La investigación es llevada adelante por la fiscal Carla Ranciari de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas del Ministerio Público de la Acusación.

A las 4 de la mañana, antes de tirarse al vacío, Alcida había llamado desde la terraza del edificio de una amiga al 911 para decir que su novia Civarelli se había autoapuñalado en el departamento de ambos, en 3 de Febrero al 2400, en el barrio Lourdes, en el macrocentro. Acto seguido, le pasó el teléfono a su allegada para que siga hablando con la operadora y se precipitó desde altura, aproximadamente, un octavo piso.

Al edificio de su amiga había llegado a las 2 de este viernes, en función de los indicios recolectados por la Policía.

Por su parte, cuando la Policía llegó al departamento de 3 de Febrero al 2400 halló a Sophia en la cama, con un cuchillo de cocina en una mano, y con una herida de arma blanca en el cuello, según detalló la fiscal Ranciari en conferencia de prensa. También se encontraron dos notas que había dejado escritas Valentín, donde decía que ella se había matado, que él no había podido salvarla y que iba a suicidarse. El teléfono de ella tenía la pantalla astillada, lo cual hace suponer que había sido arrojado al piso o estaba roto con antelación.

Después de la toma de testimonios, pericias en las dos escenas de la Policía de Investigaciones, relevamiento de cámaras de videovigilancia y análisis del teléfono de ambos, la fiscal pudo establecer como principal hipótesis la de un femicidio seguido de suicidio. En los celulares se accedió a material que hace inferir que él ejercía violencia de género hacia ella.

Los cuerpos de los dos jóvenes fueron llevados al Instituto Médico Legal de Rosario para la realización de las autopsias.

Un dato a esclarecer es la fecha de la muerte de la joven. En la primera estimación realizada por los investigadores se indicó que el deceso pudo haber ocurrido este jueves por la tarde, aunque no se descarta que haya sido antes.