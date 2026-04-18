La IA rompió el misterio: quién gana el Superclásico entre River y Boca

Distintas plataformas coinciden en un duelo parejo, pero con una leve ventaja para uno de los equipos que se quedará con el duelo en el Monumental.

Hoy 10:50

El Superclásico siempre escapa a la lógica, pero esta vez la Inteligencia Artificial se animó a anticipar lo que puede suceder. En la previa del choque entre River Plate y Boca Juniors, que se jugará este domingo desde las 17 en el Monumental por el Torneo Apertura, diferentes plataformas coincidieron en un pronóstico: victoria ajustada del equipo de Núñez.

Herramientas como ChatGPT, Gemini y Microsoft Copilot marcaron una tendencia similar. Todas proyectan un partido muy equilibrado, con momentos cambiantes y un resultado abierto hasta el final, aunque con un leve favoritismo para el conjunto dirigido por Eduardo Coudet.

En el análisis, la IA destaca el gran presente de River, que acumula cinco triunfos consecutivos en el campeonato local y mantiene un invicto desde la llegada del “Chacho”. A eso se suma el factor del Monumental, donde el equipo suele hacerse fuerte con el apoyo de su gente.

Del lado de Boca, conducido por Claudio Úbeda, el diagnóstico es distinto pero igualmente competitivo. La IA lo define como un equipo “pragmático”, capaz de resistir, adaptarse y golpear en los momentos justos. También resalta su racha de 12 partidos sin perder y el impulso anímico tras sus últimas actuaciones en la Copa Libertadores.

Incluso, uno de los puntos que marcan estas plataformas es el posible desarrollo del partido: si River no logra convertir en los primeros minutos y se apura, puede dejar espacios que Boca aproveche de contraataque. “Si Boca resiste los primeros 25 minutos, el partido se empareja mucho”, coinciden en el análisis.

Aun así, el veredicto final es claro. Con un “favorito corto” y bajo la premisa de que en este tipo de partidos los detalles hacen la diferencia, la Inteligencia Artificial coincide en un resultado: triunfo 2-1 de River sobre Boca en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino.