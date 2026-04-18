Atraparon en Tucumán a un prófugo por abuso sexual y lo trasladaron a Termas

El procedimiento se inició el pasado 14 de abril, cuando efectivos que realizaban controles en el puesto fronterizo de Los Mistoles, en la provincia de Tucumán, lograron identificar al sujeto.

Hoy 08:50

Un hombre que contaba con pedido de captura a nivel nacional por una causa de abuso sexual fue detenido en la provincia de Tucumán y posteriormente trasladado a la ciudad de Termas de Río Hondo, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

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Se trata de Jorge Luis Ayunta, mayor de edad, domiciliado en la localidad de Mansupa, departamento Río Hondo, quien era intensamente buscado en el marco de una causa por abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de una menor de edad.

Según fuentes policiales, el procedimiento se inició el pasado 14 de abril, cuando efectivos que realizaban controles en el puesto fronterizo de Los Mistoles, en la provincia de Tucumán, lograron identificar al sujeto. Al consultar el sistema correspondiente, se constató que pesaba sobre él un pedido de captura vigente a nivel nacional.

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De inmediato, se dio intervención al fiscal interviniente, Dr. Rafael Zanni, quien dispuso las actuaciones correspondientes para su detención.

Posteriormente, una comisión policial de Termas de Río Hondo se trasladó hasta la provincia vecina para dar cumplimiento al exhorto judicial y concretar el traslado del acusado.

El operativo se llevó a cabo en la localidad de Taco Ralo, donde el sujeto se encontraba alojado en dependencia policial, siendo entregado a la comisión interviniente.

Finalmente, el detenido fue trasladado a esta ciudad y alojado en la sección Alcaidía, quedando a disposición del Ministerio Público Fiscal, en el marco del legajo judicial correspondiente.