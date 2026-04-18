Soleado y agradable: Añatuya brilla en este Sábado 18 de abril de 2026

El clima en Añatuya se muestra favorable para los añatuyenses, con un día soleado y temperaturas agradables. Sin embargo, se anticipan cambios en los próximos días.

Hoy 08:21

Hoy en Añatuya, el clima se presenta como soleado con una temperatura actual de 20.5 °C, lo que promete un agradable día para los añatuyenses. La sensación térmica se mantiene en los mismos valores, lo que indica un ambiente confortable para disfrutar al aire libre.

La humedad en la región es del 78%, lo que puede hacer que el clima se sienta un poco más cálido, pero la brisa suave de 15.1 km/h del este-noreste ayuda a refrescar el ambiente. Este es un día ideal para pasear o realizar actividades al aire libre.

Para hoy, se espera que las temperaturas oscilen entre 19.7 °C de mínima y 28.7 °C de máxima, lo que significa que el calor se sentirá más intensamente durante las horas de sol. Los añatuyenses podrán disfrutar de un clima placentero la mayor parte del día.

Sin embargo, a partir de mañana, el clima dará un giro, ya que se anticipa lluvia moderada en el pronóstico. Las temperaturas mínimas descenderán a 18.6 °C y las máximas alcanzarán solo 22.9 °C, lo que marcará el inicio de un clima más fresco y húmedo.

El pronóstico para el lunes también sugiere lluvia moderada, con mínimas de 15.8 °C y máximas de 19 °C. Por lo tanto, los añatuyenses deben prepararse para un fin de semana con cambios significativos en el clima después de un día soleado como el de hoy.