Quimsa visita a Independiente de Oliva con la mira puesta en asegurar el número uno

Quimsa afrontará esta noche un nuevo desafío en la recta final de la fase regular de la Liga Nacional de Básquet. Desde las 21, la Fusión visitará a Independiente de Oliva en la ciudad cordobesa, en un partido determinante pensando en el posicionamiento definitivo de cara a los playoffs.

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El equipo santiagueño llega con el ánimo en alza luego de su importante triunfo del pasado jueves ante Instituto. Esa victoria le permitió asegurar su clasificación directa a los cuartos de final y garantizar su lugar entre los cuatro mejores de la temporada, un objetivo clave cumplido con anticipación.

Los dirigidos por Lucas Victoriano atraviesan un gran presente y lideran la tabla de posiciones. No es un detalle menor: el gran objetivo ahora es el primer puesto, lo que le permitiría definir todas las series de playoffs como local, incluso una eventual final.

Con un sólido récord de 23 victorias y 12 derrotas, Quimsa buscará extender su buen momento en este tramo decisivo del certamen, donde cada partido empieza a tener un peso específico mucho mayor en la lucha por el título.

Enfrente estará Independiente de Oliva, que también pelea por mejorar su ubicación de cara a la postemporada. El conjunto cordobés se ubica en la novena posición con un registro de 20 triunfos y 15 caídas, y necesita sumar para consolidarse dentro de los puestos de clasificación.

El encuentro promete ser intenso, con dos equipos que llegan con objetivos claros y mucho en juego en esta etapa final de la fase regular.