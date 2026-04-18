Despertar sin pantallas: beneficios de no usar el celular por la mañana

Cada vez más personas buscan maneras de iniciar la jornada sin la influencia de dispositivos móviles. Según un estudio de la Universidad de California, el 80% de los adultos revisan su celular en los primeros 15 minutos después de despertarse.

Hoy 07:06

En la actualidad, el uso del celular se ha vuelto casi inminente en nuestras rutinas diarias, incluso al despertar. Sin embargo, iniciar el día sin este dispositivo puede tener un impacto positivo en nuestro bienestar emocional y físico.

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Un estudio realizado en 2019 por el Instituto Nacional de Salud Mental de Argentina reveló que las personas que evitan el uso del celular por la mañana reportan niveles más altos de satisfacción y concentración a lo largo del día. Esto se debe a que el celular puede interrumpir nuestro estado mental antes de haber comenzado el día.

Para lograr un comienzo de día sin celular, es recomendable establecer una rutina matutina que no dependa de la tecnología. Actividades como leer un libro, practicar meditación o salir a caminar pueden ser excelentes alternativas para despejar la mente y prepararse para el día.

Además, es fundamental crear un espacio libre de tecnología en el dormitorio. Colocar el celular lejos de la cama o en otra habitación puede facilitar la desconexión y permitir un despertar más tranquilo.

La implementación de técnicas como el despertador tradicional en lugar de la alarma del celular es otra estrategia efectiva. Esto ayuda a evitar la tentación de revisar mensajes o redes sociales justo al levantarse.

Por último, también es importante ser consciente del impacto que tiene el uso del celular en nuestra salud mental. Estudios han demostrado que pasar menos tiempo en redes sociales puede reducir la ansiedad y mejorar el estado de ánimo general.

Iniciar el día sin la influencia del celular no solo puede mejorar nuestra productividad, sino que también fomenta un estilo de vida más equilibrado y saludable. Con pequeños cambios en la rutina, es posible disfrutar de mañanas más plenas y enfocadas.