Investigan femicidio seguido de suicidio: una pareja de estudiantes fue encontrada muerta a cuadras de distancia

Ocurrió en la ciudad de Rosario, Santa Fe. La joven fue hallada en su departamento, mientras que el hombre se habría suicidado tras el hecho.

Hoy 07:12

Una pareja de jóvenes fue encontrada muerta a cuadras de distancia en Rosario, Santa Fe. El hecho conmocionó a la ciudad y se investigan las causas detrás de los fallecimientos. El Ministerio Público de la Acusación (MPA) informó tras las pericias a los teléfonos celulares que la teoría más concreta sobre el hecho es que se trató de un femicidio seguido de suicidio.

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Las muertes ocurrieron entre la tarde del jueves y la madrugada del viernes, en dos cuadras diferentes de la calle 3 de Febrero en el barrio Lourdes. A la altura del 2400 fue hallada muerta Sophia Civarelli, de 22 años, en un departamento, informó el medio local Rosario3. Por el momento se cree que la pareja convivía en dicha residencia.

Civarelli fue encontrada en su cama con una herida cortante en el cuello. Durante la tarde, la fiscal reportó que la herida no indicaba involucramiento de terceros y que no se encontraron otros signos de violencia o golpes, según indicó Cadena 3. Sin embargo, tras los resultados preliminares de los peritajes, la principal línea investigativa apunta a un femicidio seguido de suicidio, detalló Rosario3.

La noticia de su muerte fue conocida porque su pareja, Valentín Alcida, también de 22, llamó al 911 a las 4 de la mañana para alertar del fallecimiento. Minutos después, se dirigió a la casa de una amiga en 3 de Febrero al 1100, donde le contó lo ocurrido. Tras ello, se arrojó al vacío desde el octavo piso.

Su amiga llamó al 911 y el joven fue trasladado al Hospital de Emergencia Clemente Álvarez, donde murió poco después. Efectivos policiales se acercaron a ambos departamentos para investigar el hecho. Secuestraron un cuchillo junto con los teléfonos de la pareja.

En el departamento donde fue hallada Civarelli, los efectivos encontraron una carta del joven donde manifestaba que iba a suicidarse tras no haber podido salvar a su pareja. Por el momento la causa se trabaja bajo la carátula de “muerte dudosa”.

La fiscal del caso, Carla Ranciari, había detallado por la tarde a los medios locales que no había antecedentes de violencia de género y que los vecinos no reportaron gritos o ruidos extraños en el departamento.

La pareja se conoció en la facultad

La joven había cumplido 22 años recientemente y era estudiante de la carrera de Psicología en la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Durante una de sus clases es que conoció a Alcida, que había venido de Los Surgentes, Córdoba, para asentarse en la ciudad y estudiar.

La pareja comenzó a fines de 2025. Civarelli era oriunda de Villa Amelia, donde vivía con su madre, pero hace unos meses se había mudado junto al joven para estar más cerca de la facultad y no tener que viajar tanto -la localidad está a 25 kilómetros de Rosario.

Según Rosario3, la joven era conocida en todo el pueblo, donde era muy querida. Incluso el club local, Atlético Unión Erín de Villa Amelia, decretó el duelo y suspendió todas las actividades del día tras la noticia. “Nuestras condolencias a la familia”, escribieron en sus redes sociales.