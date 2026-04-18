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SANTIAGO DEL ESTERO | 18 ABR 2026 | 21º
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Para los más pequeños: el CCB invita a su “Mini cuento ilustrado”

El Centro Cultural del Bicentenario dictará este martes 21 y el jueves 23 de abril, el taller “Mini cuento ilustrado”, destinado a niños de 5 a 11 años, en el horario de 19 a 20.30 y en forma gratuita.

Hoy 07:23

En el marco del Día del Libro -23 de abril- , el CCB invita a los más pequeños a crear su propia historia y convertirse en autores por un día.

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A través de una propuesta creativa inspirada en el estilo cómic, los niños inventarán un cuento corto y lo ilustrarán trabajando con viñetas, personajes y escenas llenas de imaginación.

Luego, cada uno armará su propio librito listo para llevar a casa. Una actividad divertida para crear, dibujar y contar historias únicas.

Las inscripciones se realizan en el Centro Cultural del Bicentenario (CCB), días hábiles, de 9 a 13 hs., telefónicamente al 4223763 interno 249 (Área de Educación). Los cupos son limitados.

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