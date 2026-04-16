Una realidad que preocupa: se perdieron más de 124.700 empleos registrados en un año y crecen los monotributistas

El mercado laboral ajusta por cantidad y calidad. Crece el monotributo, pero no logra compensar la caída del sector registrado. A la par, se continúan destruyendo empresas: se perdieron 1.632 empleadores durante enero.

Hoy 05:20

El mercado laboral no está pasando su mejor momento. Las políticas de Javier Milei continúan deteriorando el nivel del empleo: en el último año se perdieron 124.735 puestos registrados (-1,2%), según informó la Secretaría de Trabajo. Aunque si se toma desde noviembre 2023, inicio del mandato, la caída del empleo alcanza a 322.412 personas (-3,1%).

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Al desagregar entre los registrados, según sostiene una nota de diario Ámbito, se observa que en el último año el empleo asalariado registrado fue el que cayó más fuerte, ajustando 94.198 puestos (-1,5%); le siguió el sector público con 29.372 trabajadores menos (-0,9%) y el trabajo en casas particulares con un recorte de 1.174 empleos (-0,3%).

Si se toma como punto de partida noviembre 2023, la caída de los empleos privados registrados alcanzó a 189.839 (-3%), mientras que en el sector público fue de 110.936 puestos (-3,2%) y el trabajo en casas particulares sufrió un recorte de 21.637 empleos (-4,7%), que es el sector más perjudicado.

"En términos absolutos, estamos en niveles similares a los de enero de 2015 en empleo asalariado privado. Veremos si los datos del último mes empiezan a mostrar un piso", enfatizó el economista Luis Campos.

En paralelo a la caída del empleo, en el sector privado se perdieron 1.632 empleadores durante enero. Esto implica una destrucción de más de 77 empresas por día laboral (21 días). En el primer mes del año, quedaron en pie 488.177 unidades productivas, según la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).

Si se toma en cuenta la pérdida de empresas desde el inicio del mandato la cantidad es sensiblemente más grande: se destruyeron 24.240 empresas.

Empleo por sector

A nivel sectorial, se destaca el repunte de la construcción que ya lleva dos meses creciendo tras la paralización de la obra pública nacional. Alcanzó un avance de 2.699 puestos (+0,7%) en el último año, teniendo en cuenta el índice desestacionalizado.

En el otro extremo, se posicionan la industria manufacturera y el comercio que volvieron a caer fuerte en el primer mes del año: el primer sector perdió 3.474 empleos (-0,3%) y el segundo 2.863 (-0,2%). Sin embargo, en el último año la situación es aún más crítica: se destruyeron 42.540 puestos de trabajo en la industria manufacturera (-3,6%), mientras que en el comercio se eliminaron 2.863 empleos (-1,4%).

Incluso, Campos destaca que desde el pico de agosto de 2023, la situación en la industria es aún más compleja con un derrumbe del 6,1%. "Dentro de los valores más bajos de las últimas dos décadas. Nada indica que esto se vaya a revertir en el corto plazo, más bien todo lo contrario", enfatizó.

Otro de los sectores con mayores caídas de empleo fue Explotación de minas y canteras, con una baja de 8.034 puestos de trabajo (-8,6%) junto con Intermediación financiera, donde se perdieron 4.402 empleos (-2,9%). "Vaca Muerta crece, pero ni por asomo compensa el retroceso del empleo en las cuencas convencionales (el sur de Chubut y el norte de Santa Cruz hace rato se dieron cuenta de esto)", subrayó Campos.

En esa línea, añadió que "actividades de informática, una de las estrellas de las últimas dos décadas, se vino apagando y perdió algo de dinamismo". "Contra fines de 2023 sigue mostrando un comportamiento positivo (4% arriba), pero en los últimos meses tuvo caídas absolutas", precisó.

Los sectores con expansión del empleo como Pesca (+2,6%), Construcción (+0,7%), Suministro de electricidad, gas y agua (+0,7%), Enseñanza (+0,6%), no lograron compensar la caída.

Crece el monotributo, pero no logra compensar la caída de puestos de trabajo

En gran parte el mercado laboral está ajustando por calidad. A la par que cae el trabajo registrado, avanza el trabajo independiente con un crecimiento de 85.819 (+3,1%). Sin embargo, esto no logra compensar la caída del último año en el sector registrado (-124.735) y hay 38.916 personas menos dentro del sistema laboral.

Hacia el interior del grupo de trabajadores independientes existieron dinámicas diferenciadas: la cantidad de aportantes al monotributo aumentó en 93.724 personas, o un 4,5%; mientras que la cantidad de monotributistas sociales se redujo en 2.343 (-0,9%) y la de autónomos se redujo en 5.562 personas (-1,4%).

La precarización avanza también por el salario: la remuneración bruta promedio tuvo una mejora sensible de 0,1% real en el último año; mientras que la mediana -que toma el salario que se ubica en el medio de la distribución- presentó una caída de 2,5% del poder adquisitivo entre enero 2025 y el mismo mes de 2026.

"En febrero de 2026 los datos provisorios provenientes del SIPA revelan que el poder adquisitivo del promedio de los salarios del empleo registrado del sector privado disminuyó un 0,2% con respecto al mes anterior. En cambio, durante el mismo período, el salario conformado medio de los principales Convenios Colectivos de Trabajo (CCT) se contrajo un 1,7% en términos reales", destaca el informe del Panorama mensual del trabajo registrado, aclarando que el convenio colectivo de Comercio -el de mayor cobertura del país- registró una caída de 6,7% entre febrero de 2025 y febrero de 2026, lo cual resulta determinante para la evolución del salario promedio, ya que abarca a 1,2 millones de trabajadores.

"En la comparación interanual, el poder adquisitivo del salario promedio de convenio registró una caída de 5,9% entre febrero de 2025 y febrero de 2026, mientras que el salario medio proveniente del SIPA evidenció una contracción más leve, de 0,2%", concluye el informe.