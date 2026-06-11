Allanamiento en Resistencia lleva a la detención de dos por narcotráfico

Efectivos de la División Microtráfico Metropolitana detuvieron a dos personas en Resistencia durante un allanamiento vinculado a narcotráfico, confiscando estupefacientes y dinero en efectivo.

Hoy 03:48

En una acción coordinada por la División Microtráfico Metropolitana, se realizó un allanamiento en el barrio La Favelita de Resistencia, en el cual se detuvieron a dos individuos relacionados con el narcotráfico.

Este procedimiento se llevó a cabo en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737, y fue ordenado por el Juzgado de Garantías N° 5.

Durante el allanamiento, los agentes incautaron un total de 46 envoltorios de polietileno y dos envoltorios de mayor tamaño que contenían cocaína, sumando un peso total de 28,4 gramos.

Además de la droga, se encontraron una cuchara con restos de cocaína, una balanza digital, teléfonos celulares, tijeras y recortes utilizados para el fraccionamiento, así como una suma de 384.500 pesos en efectivo.

Las autoridades detuvieron a un hombre de 26 años y a una joven de 19 años, ambos residentes en la vivienda allanada, considerados como los principales investigados en esta causa.

Las acciones fueron notificadas a la magistratura interviniente, que dispuso la aprehensión de los detenidos por su supuesta implicación en la Ley N° 23.737 de Estupefacientes.

El operativo fue supervisado por personal del Departamento Antinarcóticos Metropolitana y contó con el apoyo del Cuerpo de Operaciones Motorizadas, que garantizó la seguridad perimetral durante toda la diligencia.