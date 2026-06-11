Descubren un cuchillo en la mochila de un alumno en San Pedro

Un alumno de la Escuela Técnica N°1 de San Pedro fue sorprendido con un cuchillo en su mochila, lo que llevó a activar el protocolo de seguridad y la intervención de las autoridades educativas y judiciales.

Hoy 02:13

Un hecho que generó alarma en la comunidad educativa ocurrió el pasado lunes en la Escuela Técnica N°1 de San Pedro, Jujuy, cuando una docente descubrió un cuchillo en la mochila de un alumno de primer año.

El incidente sucedió durante una clase de Lengua y Literatura. Según el director del establecimiento, José Gutiérrez, la docente notó el cuchillo de manera fortuita cuando el estudiante abrió su mochila para sacar una lapicera.

De inmediato se activó el protocolo escolar de seguridad. La profesora notificó a la preceptoría, y el alumno fue retirado del aula bajo medidas de resguardo. En la zona administrativa, se le solicitó que vaciara sus pertenencias, confirmándose así la presencia del cuchillo.

El caso fue reportado a la Justicia y al Ministerio de Educación. Ante la gravedad de la situación, las autoridades escolares se comunicaron con el fiscal de turno, Mauro Cabrera, y solicitaron la intervención de las fuerzas de seguridad y la Dirección de Asistencia a las Instituciones Educativas (DAI).

Se levantaron actas pertinentes y se citó a los tutores del menor. La madre del alumno expresó su sorpresa y consternación por el hecho, mostrando su preocupación por la seguridad de su hijo.

El director desmintió rumores falsos que circularon en redes sociales. Gutiérrez aseguró que el alumno colaboró en todo momento y que son infundadas las afirmaciones sobre un machete o una reducción violenta.

El estudiante deberá realizar un trabajo comunitario como medida restaurativa, que incluye planificar charlas sobre convivencia para sus compañeros y la comunidad educativa. A pesar de este incidente, la dirección destacó que no se han reportado hechos de violencia física en la institución durante el ciclo lectivo actual.