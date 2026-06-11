Estafa millonaria a matrimonio en Santa Fe con un botín de hasta un millón de dólares

Un matrimonio de adultos mayores en Santa Fe sufrió una estafa y robo que ascendió hasta un millón de dólares, tras ser engañados por delincuentes que se hicieron pasar por su hija.

Hoy 04:43

Esta tarde, alrededor de las 18.50, un matrimonio de adultos mayores en Santa Fe se convirtió en víctima de una estafa millonaria seguida de un robo en su vivienda ubicada en el barrio Constituyentes.

Los afectados, de 82 y 83 años, denunciaron haber sido engañados a través de una llamada telefónica bajo la modalidad del cuento del tío. Según relataron, los delincuentes se hicieron pasar por una hija de la pareja, indicando que debían entregar sus ahorros en dólares a supuestos empleados del Banco Nación.

Convencidos por la historia elaborada, los adultos mayores esperaron en su hogar la llegada de los individuos anunciados. Minutos después, se presentaron dos hombres que afirmaron haber sido enviados por la entidad bancaria para retirar el dinero.

Al realizar la entrega de sus ahorros, uno de los delincuentes empujó al hombre de 82 años, causándole lesiones. Posteriormente, ambos huyeron con el botín, que las víctimas estimaron entre 800 mil y un millón de dólares estadounidenses.

La alerta fue generada por vecinos que contactaron a la Central de Emergencias 911. Rápidamente, oficiales y suboficiales de Orden Público y de Cuerpos de la Policía de Santa Fe llegaron al lugar para iniciar las primeras actuaciones.

Durante la investigación en la zona, los agentes encontraron cámaras de videovigilancia privadas que registraron la fuga de los sospechosos. Las grabaciones permiten observar a los delincuentes desde su llegada a la vivienda hasta que abandonaron el lugar en un automóvil Peugeot negro, dirigiéndose hacia el norte por calle Francia.

La información fue comunicada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe y posteriormente al Ministerio Público de la Acusación (MPA). Actualmente, los investigadores analizan las grabaciones y las comunicaciones telefónicas previas al delito para identificar a los responsables, quienes aún se encuentran prófugos.

Desde la denuncia, tanto la jefatura policial como el fiscal de Flagrancia del MPA han ordenado diversas medidas para reconstruir los hechos, incluida la verificación junto a los hijos de las víctimas de la cantidad exacta de dinero sustraída, un dato crucial para el avance de la investigación.