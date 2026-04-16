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Gran Hermano, Generación Dorada: Santiago del Moro anunció una explosiva placa de nominados

El reality de Telefe ya tiene a los candidatos a abandonar la casa el próximo lunes 20 de abril: una placa diferente que será positiva durante 24 horas y luego pasará a negativa.

Hoy 05:35

Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) volvió a encender la tensión con una nueva gala de nominación este miércoles 15 de abril, una instancia clave que definirá la placa de cara a la próxima eliminación del lunes.

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A lo largo de la jornada, los participantes emitieron sus votos en el confesionario, aunque el resultado final se conoció recién en la transmisión en vivo de las 22:30, cuando Santiago del Moro fue revelando uno a uno los nombres que quedaron en la cuerda floja.

En esta oportunidad, hubo condiciones especiales: la placa será positiva durante las primeras 24 horas —cuando dos participantes saldrán de la nominación por decisión del público— y luego pasará a ser negativa. Juanicar cuenta con inmunidad tras ganar la prueba semanal, mientras que Franco Zunino y Martín Rodríguez ya estaban fulminados y fueron directo a placa.

Una vez que todos pasaron por el confesionario, la placa quedó conformada con nueve nominados: La Maciel (11), Tamara Paganini (10), Danelik Galazan (10), Eduardo Carrera (9), Nazareno Pompei (6), Yipio (4) y Brian Sarmiento (4), además de los fulminados.

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