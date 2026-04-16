Gimnasia de Jujuy empata 1-1 frente a Agropecuario en la Primera Nacional

Gimnasia de Jujuy logra un empate 1-1 contra Agropecuario en la novena fecha de la Primera Nacional, con un gol de Cachi que iguala el marcador rápidamente tras la apertura del local.

Hoy 02:25

En un partido vibrante de la Primera Nacional, Gimnasia y Esgrima de Jujuy se enfrentó a Agropecuario, logrando un empate 1-1 en el estadio Ofelia Rosenzuaig. Apenas se iniciaron las acciones, el equipo local se adelantó en el marcador a los 2 minutos con un gol de Lecanda.

Sin embargo, la respuesta de Gimnasia fue inmediata, ya que en el tercer minuto del primer tiempo, el delantero Cachi logró el empate para el equipo jujeño, sorprendiendo a los aficionados presentes.

Este empate mantiene a Gimnasia en la lucha por los puestos de arriba en la tabla de la Primera Nacional, una categoría que se caracteriza por su alta competitividad y emoción en cada encuentro. El equipo dirigido por Hernán Pellerano busca consolidar su rendimiento en los próximos partidos.

El rendimiento del equipo jujeño en este partido destaca la capacidad de reacción y la determinación para no rendirse ante un inicio adverso. La afición espera que este tipo de actuaciones se repitan en el futuro.

A medida que el segundo tiempo avanza, el equipo de Gimnasia se prepara para buscar la victoria, con la intención de llevarse tres puntos vitales en su visita. La estrategia del equipo se centrará en aprovechar cualquier oportunidad para marcar.

El encuentro fue una muestra clara de la intensidad y el compromiso de ambos equipos, que lucharon hasta el último minuto por obtener un resultado favorable. Los aficionados vibraron con cada jugada y cada intento de gol durante el partido.

Con este empate, Gimnasia de Jujuy continúa su camino en la competición con la esperanza de mejorar su posición en la tabla, demostrando su capacidad para competir al más alto nivel en el fútbol argentino.