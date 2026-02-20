Las Tinajas: tras casi seis horas de tensión, cayó el femicida que permanecía armado junto al cuerpo de su víctima

El agresor se atrincheró en una zona montuosa con el cadáver de Thania Santillan. El grupo especial USAR lideró un operativo clave de negociación que evitó un desenlace aún más violento.

Hoy 16:23

Momentos de extrema tensión se vivieron en la localidad de Las Tinajas, donde finalmente se entregó el femicida de Thania Santillan luego de permanecer durante casi seis horas armado junto al cuerpo de la víctima en una zona montuosa.

El operativo fue encabezado por el grupo especial USAR de la Policía, cuyos efectivos desplegaron un intenso trabajo táctico en el lugar. Las acciones incluyeron estrategias de negociación, contención y control del perímetro, con el objetivo de lograr la rendición del agresor sin que se produjeran nuevos hechos de violencia.

Tras largas horas de incertidumbre y un amplio despliegue policial, el sospechoso depuso su actitud y fue reducido por los uniformados, quedando inmediatamente detenido a disposición de la Justicia.

La dramática situación mantuvo en vilo a toda la comunidad, que siguió con preocupación el desarrollo del procedimiento mientras las autoridades avanzan ahora en las medidas judiciales correspondientes para esclarecer el hecho y determinar las responsabilidades penales.