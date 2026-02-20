Milton Gerez: “Vamos a San Juan con la mentalidad de ganar”

El volante santiagueño de Güemes palpitó el duelo de este sábado ante San Martín por la segunda fecha de la Zona B de la Primera Nacional.

Hoy 16:31

En la previa del viaje a San Juan, el volante de Club Atletico Güemes, Milton Gerez, habló con Noticiero 7 y dejó en claro que el plantel ya dio vuelta la página tras la caída en el debut y que el objetivo es claro: ir por los tres puntos ante San Martin de San Juan, este sábado desde las 20 por la segunda fecha de la Zona B de la Primera Nacional.

“El debut no fue el esperado, pero es todo lindo el fútbol que te da revancha rápido. Estamos preparados para ir a afrontar un partido que seguramente va a ser difícil allá en San Juan, pero tenemos con qué”, expresó el mediocampista.

Gerez consideró que el resultado ante Nueva Chicago fue injusto y destacó el trabajo realizado en la semana: “El que vio el partido creo que vio muchas cosas buenas, el equipo intentó mucho, fue un resultado injusto. En la semana se trabajó bien, se corrigieron los errores que había que corregir y vamos de la mejor manera”.

El volante sostuvo que la intención será sostener lo bueno que mostró el equipo en el primer tiempo del debut, aunque anticipó un trámite diferente en condición de visitante.

“La idea es sostener lo bueno que hicimos en la primera etapa aquí. Seguramente va a ser un partido totalmente diferente, pero vamos a buscar llegar al arco, hacerles daño y sobre todo ser un poco más eficaces y concretar”, afirmó.

Y fue contundente al hablar del objetivo en San Juan: “No vamos con la mentalidad de ir a sumar, vamos en busca de los tres puntos. Esa sería la manera ideal de recuperar lo que perdimos en casa. Vamos con la mentalidad de poder ganarlo y sumar de a tres”.

En el plano individual, Gerez aseguró sentirse en plenitud: “Me siento bien. Hice una buena pretemporada que fue fundamental. Desde lo físico y lo futbolístico estoy bien, y también con el grupo y el cuerpo técnico que me dan confianza”.

Además, tuvo palabras de agradecimiento para los hinchas: “Agradecerles por acompañar el otro día en gran cantidad. Este grupo los va a representar de la mejor manera hasta el final del torneo”.

Por último, analizó el posible desarrollo del encuentro y la chance de aprovechar los espacios: “Todo equipo de local te sale a buscar un poquito más arriba. Puede ser una ventaja para nosotros para agarrar de contra. Tenemos jugadores rápidos, de buen pie, y seguramente nos va a servir que ellos adelanten su línea para generar espacios”.