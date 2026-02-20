Carlos Mayor y el debut como local de Mitre “Necesitamos ganar y mejorar en nuestra casa”

El entrenador de Mitre, Carlos Mayor, analizó el debut del equipo en la Zona A de la Primera Nacional y palpitó el compromiso del próximo domingo ante Estudiantes de Buenos Aires, que se disputará desde las 20 y marcará la primera presentación como local del Aurinegro en el torneo.

El DT arrancó mencionando el partido del debut ante All Boys. “Nos dolió mucho el resultado porque íbamos ganando y un puntito por ahí hubiese sido lo más justo en un partido peleado, por ahí deslucido, pero es el primero y hay que corregir cosas. Los chicos hicieron un gran esfuerzo, están entrenando bien y tenemos revancha el domingo para sacar un buen resultado en nuestra casa, con nuestra gente”, expresó en diálogo con Noticiero 7.

Mayor reconoció que el equipo debe mejorar en la generación de juego y en la construcción de situaciones ofensivas.

“Fue un partido con poco juego, ellos tampoco propusieron jugar, hubo mucho juego por arriba. Estamos trabajando en eso, bajar un poco más la pelota, juntar más pases, tener más apertura y generar más situaciones de gol”, explicó.

Además, consideró que el equipo pudo haber aprovechado mejor el momento en que estaba en ventaja.

“Si bien el otro día nos fuimos en ventaja, por ahí si estábamos mejor parados y encontrábamos esos dos o tres pases, podríamos haber tenido otras oportunidades. Pero fue un partido duro, difícil, con poco juego. Estoy conforme porque hicieron un gran esfuerzo y están entrenando bien”, agregó.

El peso de la localía

El encuentro ante Estudiantes de Caseros será el debut en casa y el entrenador remarcó la importancia del acompañamiento del público.

“Tenemos que contagiar nosotros a la gente y la gente nos va a contagiar a nosotros, va a ser mutuo. Jugamos de local, sabemos que va a ser un partido importante. Necesitamos ganar, necesitamos sacar un buen resultado y necesitamos mejorar”, concluyó.

Mitre buscará este domingo hacerse fuerte ante su gente y sumar sus primeros puntos en el campeonato para encaminar su andar en la Primera Nacional.