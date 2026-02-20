Dolor y conmoción en redes: amigas de Thania Santillán la despidieron con mensajes de amor y pedidos de justicia

Tras el femicidio de Thania Santillán en la localidad de Las Tinajas, sus amigas inundaron las redes sociales con mensajes de despedida, incredulidad y reclamo de justicia.

Hoy 17:15

La muerte violenta de Thania Santillán, la joven de 22 años asesinada este viernes en Las Tinajas, generó una profunda conmoción no solo en su comunidad sino también en las redes sociales, donde amigas y conocidas expresaron su dolor con sentidos mensajes de despedida.

A través de publicaciones cargadas de tristeza, incredulidad y bronca, las jóvenes recordaron a Thania como una persona alegre, solidaria y querida, y coincidieron en el reclamo de justicia frente a un hecho que aún las mantiene en shock.

El crimen ocurrió en un camino vecinal de la zona rural, donde la joven fue hallada sin vida con heridas de arma de fuego. Por el hecho, el principal sospechoso es su pareja, Diego Salto, mientras la investigación es conducida por la fiscal Lucía González Farías, quien dispuso diversas medidas para esclarecer el caso.

En medio del avance de la causa judicial, las redes se transformaron en un espacio de duelo colectivo, donde las amigas de la joven comparten recuerdos, fotos y mensajes que reflejan el vacío que dejó su muerte y el pedido unánime de que el crimen no quede impune.