En vivo: Independiente quiere seguir por la buena senda ante su homónimo mendocino

El Rojo visita a Independiente Rivadavia buscando la tercera victoria consecutiva en el Torneo Apertura.

Hoy 16:39

Independiente Rivadavia y Independiente se enfrentarán este sábado desde las 17.00 en el estadio Juan Bautista Gargantini, por la sexta fecha del Liga Profesional de Futbol – Torneo Apertura 2026. El encuentro será televisado por ESPN Premium.

► HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

