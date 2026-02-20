En vivo: Independiente quiere seguir por la buena senda ante su homónimo mendocino

El Rojo visita a Independiente Rivadavia buscando la tercera victoria consecutiva en el Torneo Apertura.
Independiente Rivadavia y Independiente se enfrentarán este sábado desde las 17.00 en el estadio Juan Bautista Gargantini, por la sexta fecha del Liga Profesional de Futbol – Torneo Apertura 2026. El encuentro será televisado por ESPN Premium.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
► HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO
► HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO