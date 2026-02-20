Ingresar
Platense sumó un triunfazo en Vicente López ante Barracas Central y da pelea en el Apertura

El Calamar pegó sobre el final y le ganó 1 a 0 al Guapo en el marco de la sexta fecha.

Hoy 19:00

Ironías del destino en Vicente López. Platense fue ampliamente superior a Barracas Central, pero recién pudo quebrar el cero en el cierre gracias a Augusto Lotti, quien no estaba entre los concentrados y terminó yendo al banco a último momento por el estado gripal de un compañero. Entró a diez del final y se convirtió en el héroe de la tarde.

El equipo de Walter Zunino hizo todo para ponerse en ventaja desde el arranque. A los 10 minutos, Zapiola conectó un centro desde la derecha y marcó, pero el gol fue anulado por un offside de Mainero que generó polémica, ya que no parecía interferir en la acción. Desde ese momento, el Calamar asumió el protagonismo absoluto y no soltó el control del juego.

Zapiola fue uno de los más desequilibrantes, bien acompañado por Juan Gauto y Guido Mainero, mientras que Tomi Silva aportó profundidad por izquierda. En el complemento, los ingresos de Retamar, Merlini y Nasif mantuvieron la intensidad. Del otro lado, Barracas mostró muy poco: desconectado en el medio, sin proyección por las bandas y casi sin situaciones de riesgo, más allá de una chance aislada de Maroni sobre el final.

La gran razón por la que el partido siguió 0-0 durante tanto tiempo fue Marcelo Miño. El arquero del Guapo tuvo una actuación sobresaliente: le sacó un cabezazo tremendo a Mainero con destino de ángulo y evitó el gol de Nico Retamar con una atajada espectacular en la línea. Parecía imbatible. Hasta que apareció Lotti.

A poco de los 45 minutos, Retamar lanzó un centro preciso al segundo palo y Lotti, que había ingresado apenas unos minutos antes, anticipó y empujó la pelota para el 1-0 definitivo. Así, Platense encontró justicia en el resultado y celebró un triunfo trabajado, merecido y con un héroe inesperado. Porque cuando parecía que no había forma, el Calamar se lo ganó con Lotti.

