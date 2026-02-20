Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 20 FEB 2026 | 0º
Este sábado inicia el XXXII Retiro de Santa Mama Antula en Santiago del Estero

Se hará bajo el lema: "Déjate sorprender por Dios, déjate abrazar por su amor".

Hoy 18:07

La comunidad santiagueña está invitada a participar del XXXII Retiro de Santa Mama Antula, una jornada de encuentro espiritual, reflexión y fraternidad que se desarrollará bajo el lema: “Déjate sorprender por Dios, déjate abrazar por su amor”.

La propuesta busca ofrecer un espacio para renovar la fe y profundizar la vida interior, siguiendo el legado espiritual de la primera santa argentina.

El retiro se llevará a cabo el sábado 21 de febrero, de 9 a 18, en la Escuela Juan Pablo II, ubicada en calle Sor Ana María Bravo Hernández (ex calle 14) 816, en el barrio Almirante Brown.

Durante la jornada habrá momentos de oración, escucha y reflexión, en un clima pensado para el encuentro personal con Dios y el fortalecimiento de la comunidad.

Desde la organización informaron que los asistentes deberán llevar una Biblia y un almuerzo para compartir, promoviendo así el espíritu fraterno que caracteriza a esta convocatoria. El retiro está abierto a todo público y se presenta como una oportunidad para vivir un día diferente, marcado por la espiritualidad, la paz y el acompañamiento mutuo.

