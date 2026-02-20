Conmoción en La Católica: hallaron sin vida a un hombre de 33 años en su vivienda

El cuerpo de Carlos Figueroa fue encontrado por su familia en una casa del barrio La Católica. Investigan las causas del deceso.

Momentos de profunda angustia se vivieron antes del mediodía de este viernes en el barrio La Católica, donde un hombre de 33 años fue hallado sin vida dentro de una vivienda ubicada en la intersección de Primer Pasaje y Monteagudo.

De acuerdo con las primeras informaciones, fue la propia familia quien encontró el cuerpo alrededor de las 11.40 y alertó de inmediato a la Policía. Efectivos de la Comisaría N° 14 se trasladaron al domicilio y constataron que el hombre, identificado como Carlos Figueroa, ya no presentaba signos vitales.

Tras confirmarse el fallecimiento, los uniformados iniciaron las actuaciones de rigor y solicitaron la intervención de personal de salud y de Criminalística, con el objetivo de realizar las pericias correspondientes y determinar las causas del deceso.

La investigación continúa en curso mientras se aguardan los resultados de los informes médicos y periciales que permitirán esclarecer lo sucedido.