Rastrillaje, sangre y huellas: un gran operativo permitió recuperar carne robada y detener a un cuatrero

Tras seguir rastros durante dos kilómetros, la Policía halló al sospechoso oculto debajo de una cama en un paraje rural cercano a Añatuya. Secuestraron media res vacuna y elementos clave para la causa.

Hoy 18:15

Un llamativo procedimiento policial permitió esclarecer un caso de abigeato en el paraje Suncho Pozo, donde efectivos de la Departamental 13 y la Comisaría 41 lograron recuperar carne faenada y detener a un sospechoso que intentó esconderse debajo de su propia cama.

El operativo se inició cerca de las 11, cuando una vecina de apellido Torres denunció la faena clandestina de un ternero de su propiedad. Su pareja, de apellido Coman, halló vísceras en el campo y confirmó el ilícito, lo que motivó un intenso rastrillaje policial.

Los uniformados siguieron huellas de calzado y manchas de sangre frescas que marcaban una ruta de escape. El rastro condujo hasta una vivienda tipo rancho, donde —con autorización de la propietaria y bajo directivas del fiscal Farías y la jueza Ana María González Ruiz— ingresaron para realizar la inspección.

Dentro del inmueble, los efectivos hallaron en la heladera unos 50 kilos de carne vacuna que coincidían con el animal denunciado. Minutos después, al revisar una habitación, encontraron oculto debajo de una cama a un hombre de apellido Roldán, de 35 años, quien fue reducido de inmediato.

Durante el procedimiento, personal de Criminalística y de la División Robo y Hurto secuestró cuchillos utilizados para la faena, prendas con manchas de sangre y calzado compatible con las huellas halladas en el rastrillaje.

La carne recuperada fue restituida a sus dueños, mientras el detenido quedó a disposición de la Justicia. En la comunidad rural destacaron la rapidez del accionar policial para frenar nuevos ataques de cuatreros en la zona.