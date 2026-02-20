Un repartidor fue atacado por perros y terminó herido al derrapar en plena avenida

El violento episodio ocurrió en Añatuya cuando dos animales irrumpieron en la calzada y provocaron la caída del trabajador, que sufrió mordeduras, golpes y daños materiales.

Hoy 18:19

Un joven repartidor de bidones de agua resultó herido tras ser atacado por dos perros mientras circulaba en motocicleta por la Avenida Wofcy, en sentido sur–norte, a media cuadra del pasaje Bracho.

De acuerdo con las primeras informaciones, los animales se abalanzaron sobre la calzada de forma repentina, lo que provocó que el motociclista perdiera el control del rodado y cayera violentamente al pavimento.

Como consecuencia del ataque y del impacto, el trabajador sufrió mordeduras y escoriaciones en distintas partes del cuerpo. Además, su teléfono celular quedó destruido y la motocicleta presentó daños mecánicos de consideración.

Personas que se encontraban en la zona auxiliaron al joven y se comunicaron con su empleador, quien se encargó de trasladarlo de urgencia al hospital local para que recibiera atención médica.

Según el testimonio de vecinos, los perros —aparentemente callejeros— fueron vistos ingresar a dos viviendas distintas luego del ataque, lo que podría resultar clave para determinar responsabilidades.

El damnificado anticipó que radicará la denuncia correspondiente en la comisaría local para que se investigue el hecho y se establezcan las responsabilidades por las lesiones y los daños sufridos.