Violento choque en Ruta 89: un colectivo embistió a una moto y dejó un herido grave

El siniestro ocurrió de madrugada cerca de Quimilí. El conductor del rodado menor sufrió lesiones de gravedad y fue trasladado al CISB.

Hoy 18:23

Un grave accidente de tránsito se registró en la madrugada de este viernes sobre la Ruta Nacional 89, en inmediaciones de la ciudad de Quimilí, cuando un colectivo colisionó con una motocicleta que se dirigía hacia esa zona.

El siniestro ocurrió alrededor de las 4 de la mañana, por causas que aún son materia de investigación. Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado menor, identificado como Ruiz Concepción, de 54 años, sufrió heridas de gravedad y debió ser trasladado para recibir atención médica especializada.

En tanto, la acompañante, Natalia Gómez, de 32 años, fue asistida en el hospital local de Quimilí, donde quedó en observación tras presentar golpes de carácter leve.

Personal policial trabajó en el lugar del hecho realizando las pericias correspondientes con el objetivo de determinar la mecánica del choque y establecer eventuales responsabilidades.

Las actuaciones continúan mientras se aguardan los informes médicos sobre la evolución del motociclista herido.