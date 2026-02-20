Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 20 FEB 2026 | 0º
X
Policiales

Violento choque en Ruta 89: un colectivo embistió a una moto y dejó un herido grave

El siniestro ocurrió de madrugada cerca de Quimilí. El conductor del rodado menor sufrió lesiones de gravedad y fue trasladado al CISB.

Hoy 18:23

Un grave accidente de tránsito se registró en la madrugada de este viernes sobre la Ruta Nacional 89, en inmediaciones de la ciudad de Quimilí, cuando un colectivo colisionó con una motocicleta que se dirigía hacia esa zona.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El siniestro ocurrió alrededor de las 4 de la mañana, por causas que aún son materia de investigación. Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado menor, identificado como Ruiz Concepción, de 54 años, sufrió heridas de gravedad y debió ser trasladado para recibir atención médica especializada.

En tanto, la acompañante, Natalia Gómez, de 32 años, fue asistida en el hospital local de Quimilí, donde quedó en observación tras presentar golpes de carácter leve.

Personal policial trabajó en el lugar del hecho realizando las pericias correspondientes con el objetivo de determinar la mecánica del choque y establecer eventuales responsabilidades.

Las actuaciones continúan mientras se aguardan los informes médicos sobre la evolución del motociclista herido.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Sigue la conmoción en Termas: un video muestra a "Chuky" cargando un bulto en moto
  2. 2. Brutal femicidio en Las Tinajas: un joven asesinó a balazos a su novia y se atrincheró
  3. 3. Denuncian a empleado público por resistirse a pasar la plata del bono para su hija de 5 años
  4. 4. La Fiscalía pidió prisión preventiva para dos policías de Ciberdelitos acusados de vender celulares secuestrados
  5. 5. Pronóstico del tiempo en Santiago del Estero para este viernes 20 de febrero: anuncian tormentas aisladas y humedad elevada
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT