Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 20 FEB 2026 | 0º
X
Policiales

Vocación, solidaridad y sueños truncados: quién era Thania Santillán, la joven asesinada en Las Tinajas

Solidaria, estudiante de enfermería y amante de los animales. El femicidio que conmociona a todo Santiago del Estero.

Hoy 18:49

El femicidio de Thania Santillán volvió a golpear el corazón de Santiago del Estero. Tenía 22 años, estudiaba enfermería y soñaba con dedicarse al cuidado de los demás. Solidaria, sensible y muy querida por su entorno, así la describen vecinos, amigos y compañeros que hoy no esconden el dolor por su trágica muerte en el paraje Las Tinajas, departamento Moreno.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La familia de Thania vive en la intersección de Alta Gracia y Ayacucho, en el barrio General Paz de la Capital santiagueña. Se habían radicado en la ciudad cuando ella tenía apenas diez años, aunque sus raíces siempre estuvieron en el interior provincial.

Te recomendamos: Brutal femicidio en Las Tinajas: un joven asesinó a balazos a su novia y se atrincheró

Sus padres y una hermana viajaron al mediodía hacia Las Tinajas al enterarse de lo ocurrido. Allí residen tíos y abuelos, a quienes había ido a visitar aprovechando los corsos, con la intención de regresar entre hoy y mañana. Sus allegados indicaron que desconocían la relación con Diego Salto y que no lo conocían.

Cursaba el segundo año de la carrera de Enfermería y quienes compartían clases con ella la recuerdan como una joven comprometida, responsable y siempre dispuesta a tender una mano. Amante de los animales, participaba en acciones solidarias y tenía una sensibilidad especial que la acercaba a quienes más lo necesitaban. “Era muy buena”, repiten una y otra vez quienes hoy la despiden.

Además de su vocación por la salud, Thania tenía otra pasión: cantar. En noviembre pasado, durante una reunión de compañeros de clase, se animó a tomar el micrófono y dejó ver ese hobby que tanto disfrutaba.

Era fanática de Karina y había logrado fotografiarse con la popular cantante en algunos recitales, recuerdos que atesoraba con orgullo. Su historia, atravesada por sueños y proyectos, quedó truncada de la manera más cruel luego de ser asesinada de varios disparos en el departamento Moreno, dejando así una herida profunda en toda la comunidad santiagueña.

TEMAS Femicidio

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Sigue la conmoción en Termas: un video muestra a "Chuky" cargando un bulto en moto
  2. 2. Brutal femicidio en Las Tinajas: un joven asesinó a balazos a su novia y se atrincheró
  3. 3. Denuncian a empleado público por resistirse a pasar la plata del bono para su hija de 5 años
  4. 4. La Fiscalía pidió prisión preventiva para dos policías de Ciberdelitos acusados de vender celulares secuestrados
  5. 5. Pronóstico del tiempo en Santiago del Estero para este viernes 20 de febrero: anuncian tormentas aisladas y humedad elevada
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT