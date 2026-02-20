Vocación, solidaridad y sueños truncados: quién era Thania Santillán, la joven asesinada en Las Tinajas

Solidaria, estudiante de enfermería y amante de los animales. El femicidio que conmociona a todo Santiago del Estero.

Hoy 18:49

El femicidio de Thania Santillán volvió a golpear el corazón de Santiago del Estero. Tenía 22 años, estudiaba enfermería y soñaba con dedicarse al cuidado de los demás. Solidaria, sensible y muy querida por su entorno, así la describen vecinos, amigos y compañeros que hoy no esconden el dolor por su trágica muerte en el paraje Las Tinajas, departamento Moreno.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La familia de Thania vive en la intersección de Alta Gracia y Ayacucho, en el barrio General Paz de la Capital santiagueña. Se habían radicado en la ciudad cuando ella tenía apenas diez años, aunque sus raíces siempre estuvieron en el interior provincial.

Te recomendamos: Brutal femicidio en Las Tinajas: un joven asesinó a balazos a su novia y se atrincheró

Sus padres y una hermana viajaron al mediodía hacia Las Tinajas al enterarse de lo ocurrido. Allí residen tíos y abuelos, a quienes había ido a visitar aprovechando los corsos, con la intención de regresar entre hoy y mañana. Sus allegados indicaron que desconocían la relación con Diego Salto y que no lo conocían.

Cursaba el segundo año de la carrera de Enfermería y quienes compartían clases con ella la recuerdan como una joven comprometida, responsable y siempre dispuesta a tender una mano. Amante de los animales, participaba en acciones solidarias y tenía una sensibilidad especial que la acercaba a quienes más lo necesitaban. “Era muy buena”, repiten una y otra vez quienes hoy la despiden.

Además de su vocación por la salud, Thania tenía otra pasión: cantar. En noviembre pasado, durante una reunión de compañeros de clase, se animó a tomar el micrófono y dejó ver ese hobby que tanto disfrutaba.

Era fanática de Karina y había logrado fotografiarse con la popular cantante en algunos recitales, recuerdos que atesoraba con orgullo. Su historia, atravesada por sueños y proyectos, quedó truncada de la manera más cruel luego de ser asesinada de varios disparos en el departamento Moreno, dejando así una herida profunda en toda la comunidad santiagueña.