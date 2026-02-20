Ingresar
La Banda: “El Corso de la Ciudad” llega al Patinódromo Municipal este domingo 22

Dará inicio a las 20 con la participación de las distintas agrupaciones.

Hoy 19:44
corsos la banda

La ciudad se prepara para vivir una verdadera fiesta popular con la realización del “Corso de la Ciudad”, que se llevará a cabo el próximo domingo 22 a partir de las 20 en el Patinódromo Municipal.

El evento es organizado por distintas agrupaciones del medio y contará con la participación de murgas y comparsas locales, reuniendo a más de 1000 artistas en desfile, quienes llenarán de color, música y alegría la noche.

Además, el público podrá disfrutar de la musicalización en vivo con DJs invitados, paseo gastronómico, feria de artesanos y emprendedores locales, y el cierre artístico a cargo de Luz Lunati.

El evento cuenta con el acompañamiento del municipio bandeño, que respalda permanentemente las actividades culturales que se desarrollan en la ciudad, reafirmando su compromiso con la promoción del arte, la cultura y las tradiciones populares.

TEMAS La Banda

