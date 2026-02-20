El grupo folklórico “Atorrantes” será protagonista este sábado en el Patio Santiagueño de Upianita

La banda encabezará la jornada en el Camino Real, en una nueva noche de música y danza que reafirma la identidad cultural santiagueña. También se presentarán Armandito Santillán y Familia y habrá talleres de baile.
El grupo folklórico “Atorrantes” será la gran atracción este sábado en el Patio Santiagueño de Upianita, en el tradicional Camino Real, en el marco de una nueva jornada dedicada a la música y la danza popular.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
La presentación de la reconocida formación marcará uno de los momentos centrales de la noche, con un repertorio cargado de ritmo y raíces, en un espacio que cada fin de semana convoca a vecinos y visitantes a reencontrarse con los sonidos más auténticos de la tierra santiagueña.
La programación también incluirá el show de Armandito Santillán y Familia, quienes aportarán su impronta folklórica a una velada que promete emoción y celebración colectiva.
Además, se desarrollarán talleres de baile, sumando participación activa del público y fortaleciendo el espíritu comunitario que caracteriza al Patio Santiagueño.
La propuesta invita a encontrarse todos los sábados para sostener y fortalecer los modos más genuinos de una provincia nacida para ser musical, reafirmando el amor por la identidad y la cultura de los pueblos.