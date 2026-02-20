El grupo folklórico “Atorrantes” será protagonista este sábado en el Patio Santiagueño de Upianita

La banda encabezará la jornada en el Camino Real, en una nueva noche de música y danza que reafirma la identidad cultural santiagueña. También se presentarán Armandito Santillán y Familia y habrá talleres de baile.

Hoy 21:04

El grupo folklórico “Atorrantes” será la gran atracción este sábado en el Patio Santiagueño de Upianita, en el tradicional Camino Real, en el marco de una nueva jornada dedicada a la música y la danza popular.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La presentación de la reconocida formación marcará uno de los momentos centrales de la noche, con un repertorio cargado de ritmo y raíces, en un espacio que cada fin de semana convoca a vecinos y visitantes a reencontrarse con los sonidos más auténticos de la tierra santiagueña.

La programación también incluirá el show de Armandito Santillán y Familia, quienes aportarán su impronta folklórica a una velada que promete emoción y celebración colectiva.

Además, se desarrollarán talleres de baile, sumando participación activa del público y fortaleciendo el espíritu comunitario que caracteriza al Patio Santiagueño.

La propuesta invita a encontrarse todos los sábados para sostener y fortalecer los modos más genuinos de una provincia nacida para ser musical, reafirmando el amor por la identidad y la cultura de los pueblos.