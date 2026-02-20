El Concejo Deliberante de Frías reeligió a Mirta Lorena Rojas como presidenta para el período 2026

Este viernes 20 de febrero, en horas de la tarde, el Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Frías llevó adelante la sesión preparatoria en la que se eligieron las autoridades para el período deliberativo 2026.

Con la presencia de nueve de los doce concejales en la sala de sesiones —estuvieron ausentes Milva Stoppa, Paula Dahbar y Bruno Lastreto—, la licenciada Mirta Lorena Rojas fue reelecta como presidenta del cuerpo.

Asimismo, la concejal Rosa Aguirre fue designada vicepresidenta primera y la edil Roxana Barrionuevo vicepresidenta segunda, todas integrantes del Bloque Frente Encuentro Cívico. Las autoridades fueron elegidas por mayoría de los concejales presentes.

Posteriormente, las autoridades electas prestaron los juramentos correspondientes, formalizando así el inicio del nuevo período institucional.

Durante la jornada también se dio a conocer el calendario de sesiones ordinarias, que comenzarán el próximo martes 3 de marzo a las 19 horas. Además, se informó que la conformación de las comisiones internas de trabajo se mantendrá con los mismos integrantes del año 2025.