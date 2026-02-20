“Thania era solidaria y no tenía maldad”: el dolor de quienes la conocieron tras el femicidio que conmociona a Santiago del Estero

La joven, que residía en el barrio General Paz, falleció este viernes luego de ser asesinada por su ex pareja Diego Salto. Tenía 22 años.

Hoy 22:01

El femicidio de Thania Santillán sigue generando un profundo impacto en la comunidad santiagueña. Este viernes, en diálogo con Noticiero 7, dos testimonios claves pusieron en palabras el dolor que atraviesa al barrio General Paz y a sus compañeros de la carrera de Enfermería. Karina, vecina de la familia, y Pablo, amigo y compañero de estudios, coincidieron en destacar la bondad y la solidaridad de la joven de 22 años asesinada en Las Tinajas por su expareja, Diego Salto.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Entre lágrimas, Karina recordó a Thania como “encantadora, muy buena y muy atenta”. “La conocí cuando tenía diez años. Es una familia muy buena, sociable, los mejores vecinos. Ellos eran de Las Tinajas y vinieron a vivir aquí. La noticia me tomó muy mal”, expresó conmovida.

La mujer reveló además que hace cuatro años perdió a una hija víctima de femicidio. “Esto me trajo recuerdos de mi hija. Thania era una chica que no tenía maldad con nada. Que se haga justicia por su muerte. Podría haberse evitado. Si las condenas fueran más duras y en el primer intento de violencia los detuvieran, los femicidios pararían un poco”, añadió Karina.

También habló Pablo, quien compartía con Thania el segundo año de Enfermería en la Escuela Normal. Su testimonio fue igualmente emotivo. “Thania era solidaria, muy buena. Alegre, divertida. Cuando yo me sentía triste, ella me abrazaba. Siempre estaba”, relató.

Recordó además que le gustaba cantar en cumpleaños y reuniones, y que la última vez que se vieron fue en noviembre pasado, en la casa de una compañera. “Los buenos recuerdos siempre se quedan en el corazón”, cerró Pablo, en medio del dolor por la muerte de la jovencita.