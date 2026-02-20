Una santiagueña murió en un choque sobre ruta 65, cerca de Junín

María Dolores Hintermeister, de 83 años y oriunda de Frías, falleció en el accidente ocurrido en la Ruta Provincial 65. La causa fue caratulada como homicidio culposo.

La comunidad de Frías se encuentra profundamente conmocionada tras confirmarse el fallecimiento de María Dolores “Loly” Hintermeister, de 83 años, quien perdió la vida en un trágico accidente de tránsito ocurrido el pasado jueves en la provincia de Buenos Aires.

El siniestro se produjo alrededor de las 14:20, a la altura del kilómetro 91.5 de la Ruta Provincial 65, en cercanías de la localidad de Baigorrita. De acuerdo con los primeros datos de la investigación, el choque involucró a un Ford Mondeo conducido por un hombre de 67 años oriundo de Bahía Blanca y un Fiat Mobi en el que viajaba la víctima junto a su hijo, Daniel Chayep, de 55 años.

Las versiones preliminares indican que el conductor del Mondeo, que circulaba en sentido Junín–Viamonte, habría intentado realizar una maniobra de giro en U tras presuntamente equivocarse de camino. En ese momento impactó violentamente contra el lateral derecho del Fiat Mobi.

Como consecuencia del fuerte choque, Hintermeister sufrió heridas de extrema gravedad que le provocaron la muerte en el acto. Su hijo, quien conducía el vehículo, resultó ileso, al igual que el otro automovilista involucrado.

En el lugar trabajaron efectivos policiales y servicios de emergencia de la zona de Junín, mientras la Justicia dispuso las pericias accidentológicas correspondientes. La causa fue caratulada como homicidio culposo y busca determinar con precisión las responsabilidades del hecho.