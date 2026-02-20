Ingresar
Silva Neder acompañó los corsos forreños

El evento, organizado por la Municipalidad bajo la gestión de la intendenta Belén Abdala, contó con la presencia del vicegobernador de la provincia, Dr. Carlos Silva Neder.

Hoy 22:59
Silva Neder Corsos Forres

En una jornada marcada por el color, el brillo y la masiva participación de las familias, la ciudad de Forres llevó a cabo esta noche una nueva edición de sus tradicionales Corsos de Carnaval.

Durante el encuentro, Silva Neder transmitió el afectuoso saludo del gobernador, Elías Miguel Suárez, y de los senadores nacionales, Gerardo Zamora y José Emilio Neder. En su alocución, el mandatario legislativo subrayó el valor de estas manifestaciones “como pilares de la identidad santiagueña y destacó la decisión política de la provincia de seguir apoyando encuentros que, además de celebrar la cultura, actúan como motores del turismo y la economía de cada región”.

Remarcó: "Tenemos que recordar que durante la presidencia de la compañera Cristina Fernández de Kirchner,  se restituyeron los feriados nacionales de carnaval, reconociéndolos como una manifestación legítima de la alegría de nuestra comunidad".

El evento reflejó un fuerte marco de unidad institucional con la presencia de diversas autoridades. Acompañaron a la intendenta Abdala y al Vicegobernador: la presidenta provisional de la Legislatura, Norma Abdala de Matarazzo; el diputado provincial Carlos Hazam; el secretario legislativo, Dr. Luis Herrera; entre otros.

La Avenida 25 de Mayo de Forres se transformó en un corsódromo que vibró al ritmo de comparsas y batucadas.

Asimismo, participaron del encuentro miembros del cuerpo de concejales local, funcionarios municipañes, reafirmando el carácter regional de esta festividad que une a los pueblos del interior santiagueño en una celebración para toda la familia.

