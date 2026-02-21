Ingresar
La millonaria cifra que pagará Maxi López por el alquiler de su nueva mansión en Nordelta

Maxi López tiene decidido mudarse a la Argentina junto a su familia. Por eso, se movió con rapidez, ya definió dónde vivirá y la cifra millonaria que deberá desembolsar.

Hoy 09:00

El presente de Maxi López parece dar un giro importante. Según revelaron en SQP (América TV), el exdelantero habría decidido volver a radicarse en la Argentina y ya tendría todo encaminado para dar el paso.

De acuerdo a lo que contaron al aire, el empresario alquiló una impactante propiedad en Nordelta que le pertenece al padre de Ivana Figueiras y estaría organizando su mudanza en las próximas semanas. La idea sería instalarse de manera estable junto a su esposa, Daniela Christiansson, y sus hijos, Elle y Lando, apostando así a una nueva etapa familiar en el país.

“El famoso que se muda a una casa en Nordelta y que acaba de alquilar es Maxi López”, comenzó diciendo Yanina Latorre en el programa que conduce por América.

Tras escucharla, Ximena Capristo sumó más información: “El alquiler está entre 18 mil y 20 mil dólares por mes”, atinó a decir, ante la sorpresa de sus compañeros. Y cerró, divertida: “Es una cachetada al pobre”.

