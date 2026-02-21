Quimsa quiere estirar su racha ganadora visitando a Unión de Santa Fe

La Fusión busca un nuevo triunfo para ratificar su buen momento en la Liga Nacional.

Hoy 09:12

Quimsa visitará esta noche a Union de Santa Fe en busca de una nueva victoria en la Liga Nacional de Basquet. El encuentro se disputará desde las 20.30 en el estadio Ángel Malvicino de la capital santafesina.

El equipo dirigido por Lucas Victoriano atraviesa un gran momento, con cinco triunfos consecutivos que lo posicionaron en el quinto puesto de la tabla. La última alegría fue el pasado jueves ante San Lorenzo, con un doble agónico de Brandon Robinson.

La Fusión acumula un récord de 15 victorias y 10 derrotas, y buscará imponer su ritmo en la cancha del Tatengue para estirar su racha y seguir escalando posiciones en la recta decisiva de la fase regular.

Enfrente estará Unión, que intentará recuperarse ante su público luego de la caída frente a Atenas en Córdoba. El conjunto santafesino se ubica en el puesto 12 de la tabla con 11 triunfos y 12 derrotas, y necesita sumar para mantenerse en zona de clasificación.

El último antecedente entre ambos fue el 9 de noviembre de 2025, cuando Unión se impuso en el estadio Ciudad por 86-76.

Tras el compromiso de esta noche, el elenco santiagueño volverá a presentarse recién el jueves 5 de marzo, cuando reciba a Ferro Carril Oeste desde las 22, luego del parate por la participación de la Seleccion Argentina de Basquet en la segunda ventana clasificatoria rumbo al Mundial de Qatar 2027.

Con confianza y en plena levantada, Quimsa buscará dar otro paso firme fuera de casa para consolidarse entre los protagonistas de la Liga Nacional.