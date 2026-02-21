Palabra de expertos: lo que sí o sí tenés que evitar al bañar a tu perro

Ni shampoo ni jabón. La piel y el pelaje de las mascotas tienen características y necesidades distintas a las de las personas.

Bañar a un perro de manera correcta puede marcar la diferencia entre un pelaje sano y problemas dermatológicos persistentes.

Si bien parece práctico, usar productos humanos como shampoo o jabón común es uno de los errores más frecuentes, según advierten especialistas en cuidado animal.

Es una observación evidente, pero aún así es común que no se tenga en cuenta que las necesidades de las personas son distintas a las de los perros.

Por qué no debés usar shampoo humano en tu perro

Uno de los mitos más extendidos es que el shampoo para personas también sirve para perros. Sin embargo, expertos de PetMD explican que el pH de la piel humana es más ácido que el de los perros.

Esa diferencia puede alterar la barrera cutánea natural del animal y provocar irritación, picazón, resequedad e incluso infecciones si se utiliza de manera habitual. Por eso, desaconsejan el uso de shampoo humano o jabón común en perros.

Jabón común y detergentes: por qué tampoco son una opción segura

El uso de jabón de tocador, detergentes o incluso lavavajillas para “limpiar mejor” al perro tampoco está recomendado. Según especialistas citados por ese medio, estos productos pueden eliminar los aceites naturales que protegen la piel del animal.

Algunas consecuencias pueden ser:

Resequedad extrema.

Alergias

Irritaciones cutáneas.

Solo en situaciones excepcionales, y bajo indicación profesional, podrían utilizarse productos alternativos.

¿Cada cuánto hay que bañar a un perro?

Otro error común es bañar al perro con demasiada frecuencia. De acuerdo con la guía publicada por los veterinarios y especialistas de Anicira, los baños excesivos pueden afectar la protección natural del pelaje.

Un baño cada tres o cuatro semanas suele ser suficiente para la mayoría de los perros, salvo que un veterinario indique otra frecuencia por razones médicas o por el tipo de pelaje.

Qué sí recomiendan los especialistas

La recomendación principal es utilizar jabones formulados específicamente para perros. Estos productos están diseñados para respetar el pH de su piel y adaptarse a distintas necesidades: sensibilidad, alergias o pelajes específicos.

En caso contrario, cuando se presentan síntomas como enrojecimiento, picazón persistente o descamación, la consulta con un veterinario es clave para evitar complicaciones.