Estados Unidos evacúa sus bases militares en Qatar y Bahrein y toma fuerza un inminente ataque a Irán

El presidente Donald Trump reveló que está considerando un ataque militar limitado contra el país persa para presionar a Teherán a que acepte un acuerdo nuclear.

Hoy 10:58

Cientos de tropas estadounidenses han sido evacuadas de bases de Estados Unidos en Qatar y Bahrein en medio de crecientes preocupaciones sobre un posible ataque militar estadounidense contra Irán, informó el viernes The New York Times citando a funcionarios del Pentágono.

Se han producido evacuaciones en la base Al Udeid en Qatar y en un conjunto de bases estadounidenses en Bahrein que albergan a la Quinta Flota de la Armada de Estados Unidos, según la información.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el viernes que está considerando un ataque militar limitado contra Irán para presionar a Teherán a aceptar un acuerdo nuclear.

También el viernes, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, declaró que el borrador de Teherán de un posible acuerdo nuclear con Estados Unidos estará listo en los próximos dos o tres días y que después, ambas partes "pueden necesitar otra ronda de discusión antes de comenzar a trabajar hacia, con suerte, una buena conclusión".

En una entrevista con MSNBC, Araghchi dijo que Irán está preparado tanto para la guerra como para la paz.

Trump declaró el jueves que Irán tiene entre 10 y 15 días para alcanzar un acuerdo sobre el programa nuclear, de lo contrario, sucederán "cosas realmente malas".