Franco Colapinto reveló cuál es la ventaja que pudo sacar en la pretemporada de la Fórmula 1

El piloto argentino logró uno de los puntos altos de las pruebas en Bahrein.

Hoy 11:01

Franco Colapinto comenzó su participación en la pretemporada de la Formula 1 en Bahréin y ya apunta al inicio oficial del campeonato con Alpine F1 Team. El piloto argentino dejó buenas sensaciones en pista y destacó una ventaja que considera clave para su presente.

Este será el primer año en el que el pilarense forme parte del calendario desde el inicio. Además de conocer el auto desde el arranque, remarcó el trabajo físico realizado en el receso. “Creo que no hay ninguno que entrene al nivel que estuve entrenando últimamente; es un poco donde hay que hacer la diferencia, donde se empieza a marcar la mejora. Cada uno pone el esfuerzo donde quiere; este año trabajé mucho mejor en la parte física y eso me pone contento. Me saca de la cabeza el tema físico, no lo pienso, no me canso arriba del auto, puedo dar 150 vueltas y me bajo y quiero dar 60 más, ja. Es un poco lo que buscaba”, afirmó.

Con confianza, agregó: “Acá sabemos cómo entrena cada uno y yo sé que soy top 3. Además, no me lesioné tampoco, que es importante para un atleta, y pude mantener un proceso constante. Estoy más cómodo que el año pasado”.

Análisis del paddock y expectativas

Colapinto también opinó sobre el rendimiento de otras escuderías y dejó una broma incluida. Sobre Aston Martin F1 Team, comentó: “Aston me sorprendió un montón. Pobres, están mal. Veremos cómo llegan a Australia, que dicen que van a mejorar, pero sorprendieron, pero para otro lado”.

En contrapartida, destacó a Audi F1 Team: “Audi puede ser que haya sorprendido un poquito. Audi está andando bien. Tienen obviamente cosas por trabajar, pero creo que están andando muy bien, especialmente por ser un equipo solo con el mismo motor. Están funcionando bien”.

Además, remarcó la fortaleza de los equipos top como Red Bull Racing, Mercedes AMG Petronas F1 Team, Scuderia Ferrari y McLaren F1 Team. “Los cuatro de adelante ya sabíamos que iban a andar fuerte. A veces te sorprende un poco la diferencia… cuando ves que hay dos segundos de diferencia, decís, ¿cómo puede ser?”, analizó.

Sobre Alpine, se mostró optimista: “Creo que trabajamos bien y, de estar más atrás que el año pasado, este año dimos un paso. Así que es un buen comienzo para este primer año y seguramente vendrán más pasitos más adelante”.

La polémica por la gestión de energía

Uno de los temas del arranque de temporada fue el cambio en la gestión de energía de los motores, cuestionado incluso por Max Verstappen. Colapinto, fiel a su estilo, eligió el humor: “Sí, es una locura. Yo le voy a poner unos paneles solares a ver si carga un poquito más, ja”.

Luego explicó: “No es algo que los pilotos disfruten tanto porque no es tan natural. Hay que hacer cosas poco naturales para nosotros. Los rebajes son una locura. Antes de frenar ya estás bajando los cambios y es medio raro”.

Con mirada positiva, cerró: “Creo que después de un par de carreras nos vamos a acostumbrar y vamos a empezar a tener más confianza, pero también más control sobre las cosas que podemos ir cambiando”.

Colapinto terminó la pretemporada con confianza y ambición. Ahora, el gran desafío será trasladar esas buenas sensaciones al inicio oficial del campeonato y consolidarse en su primer año completo en la Fórmula 1.