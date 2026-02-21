Villa Balnearia: hallaron a un hombre sin vida e investigan si fue un suicidio

Personal policial de Comisaría 57, División Criminalística y la fiscal trabajaron en el lugar. El cuerpo fue derivado a la morgue judicial.

En horas de la mañana de este sábado personal de la Comisaría 57, de Villa Balnearia, fue alertado sobre la presencia de una persona sin vida en una vivienda ubicada en Juan Felipe Ibarra y rotonda de Ruta 333.

Al lugar arribó una comisión policial, una ambulancia del CIS Termas y el Fiscal de turno. Personal de emergencia indicó que la persona estaba ya sin vida, por lo que se dispuso el trabajo de peritos de la División Criminalística.

La víctima, de apellido Juárez y 44 años, habría sido hallado por su pareja tirado en el piso y con un revólver cerca del cuerpo.

La mujer indicó que habrían estado juntos hasta alrededor de las 3 de la mañana y luego se retiró a otra habitación y que le manifestó que ya volvería. Indicó además que se durmió, que al despertar minutos antes de las 9 de la mañana, no lo encontró a su lado por lo que fue a buscarlo.

La Fiscal Pérez Vicens ordenó el traslado del cuerpo hacia la morgue judicial para su autopsia.