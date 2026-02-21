“Más diálogo, previsibilidad y oportunidades”: Virginia Gallardo habló sobre la reforma laboral de Javier Milei

La famosa, diputada nacional por La Libertad Avanza en Corrientes, se pronunció sobre la media sanción de la reforma laboral impulsada por el Poder Ejecutivo nacional.

Virginia Gallardo, actual diputada nacional por La Libertad Avanza en Corrientes, se expresó públicamente en respaldo a la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei.

En declaraciones recientes a través de Instagram, la legisladora defendió la media sanción al considerar que la iniciativa apunta a modernizar el sistema laboral, fomentar la generación de empleo formal y brindar mayor previsibilidad tanto a trabajadores como a empleadores.

"Durante años nos hicieron creer que empleado y empleador estaban en veredas opuestas. Pero la verdad es que uno necesita del otro. Sin quien invierta no hay trabajo", escribió en primer lugar.

Además, profundizó: "Sin quien trabaje no hay empresa que crezca. El desafío no es enfrentarlos, es modernizar las reglas para que ambos puedan progresar. Más diálogo. Más previsibilidad. Más oportunidades. Porque cuando crece el trabajo, crece la Argentina".

Qué dijo Virignia Gallardo sobre la reforma laboral

En el video que compartió en sus redes, Virginia Gallardo respaldó con firmeza la reforma laboral impulsada por Javier Milei y explicó por qué considera que se trata de un paso clave para el país.

"Y otra cosa que no me gusta, que generalmente cuando tratamos sobre temas laboral esponemos como enfrentados al empleador y al empleado. Cuando yo considero que así como el empleado tiene ganas de desarrollarse, de trabajar para poder traer el sustento a casa, merece un pago y un pago cada vez mejor".

"Esperemos y Dios quiere en cada uno de los que hayan elegido para su vida. Y le ponemos una carga emotiva al empleador, que es quien en definitiva apostó, se puso en riesgo, seguramente en una Argentina como la nuestra con altibajos. Cuando tiene que cerrar por el motivo que sea, se lo pone en un lugar casi demoníaco en cuanto a si paga la indemnización, si es o lo que no es justo, hay excepciones por supuesto".

"Pero el que es empresario o intenta, claramente deposita ahí sus sueños, sus ahorros, sus buenas intenciones porque quiere que a eso le vaya bien. Digo, genera trabajo. No creo que cerrar y dejar trabajadores en la calle les sea grato. O sea, esta es la verdad. Entonces, en un futuro cercano, si llegáramos a probarlo, me parece que es darle la chance a esa persona que se anime a emprender, a salir adelante, a contratar, que si las cosas no funcionan, hay tiempo de modificarlas, pero de avanzar, que me parece lo más importante".