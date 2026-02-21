La Banda: tras investigación, detienen al presunto autor de un robo en el barrio 17 de Octubre

El trabajo investigativo se inició a partir de la denuncia radicada por una mujer que fue abordada mientras aguardaba un remís.

Hoy 11:31

La investigación llevada adelante por el Departamento Robo y Hurto Banda (D.G.I.) permitió identificar y detener al presunto autor de un robo agravado por el uso de arma blanca, cometido días atrás en la ciudad de La Banda.

El trabajo investigativo se inició a partir de la denuncia radicada por una mujer que fue abordada mientras aguardaba un remís. De acuerdo con su testimonio, un sujeto la amenazó con un cuchillo y le sustrajo su teléfono celular y dinero en efectivo, para luego huir con rumbo desconocido.

A partir de ese momento, los efectivos desplegaron diversas tareas de campo que incluyeron relevamiento y análisis de cámaras de seguridad en la zona del hecho, además de consultas en bases de datos especializadas. La información recabada resultó clave para establecer la identidad del sospechoso y reunir los elementos probatorios necesarios.

Con las evidencias incorporadas a la causa, la fiscalía interviniente solicitó las medidas judiciales correspondientes. En cumplimiento de lo ordenado, se realizó un allanamiento en un inmueble ubicado en Pasaje Cabildo, en el barrio 17 de Octubre, donde se concretó la detención del acusado.

Durante el procedimiento se procedió además al secuestro de un cuchillo de mango blanco —que sería el utilizado en el ilícito— y un teléfono celular marca Samsung, elementos que quedaron a disposición de la Justicia.

El detenido permanece alojado en sede policial mientras avanzan las actuaciones judiciales.