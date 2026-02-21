Capital: detienen a un hombre tras un robo a un comerciante

Efectivos del Departamento Robo y Hurto Capital (D.G.I.) detuvieron a uno de los presuntos autores de un robo perpetrado en perjuicio de un comerciante de la ciudad.

Hoy 11:35

El hecho ocurrió días atrás, cuando la víctima se disponía a retirarse de su local comercial y fue sorprendida por un sujeto que abrió la puerta de su vehículo y sustrajo una mochila con pertenencias personales y dinero en efectivo, para luego darse a la fuga a bordo de una motocicleta conducida por un cómplice.

A partir de la denuncia, el personal policial inició tareas investigativas que incluyeron relevamiento y análisis de cámaras de seguridad, lo que permitió avanzar en la identificación de los presuntos involucrados y gestionar las medidas judiciales correspondientes.

En cumplimiento de la orden emitida por el Juzgado de Control y Garantías en lo Penal, se realizaron allanamientos simultáneos en distintos domicilios de la ciudad. Durante los procedimientos se secuestró un motovehículo vinculado al hecho y se concretó la detención de un hombre sindicado como uno de los participantes del ilícito.

La fiscal interviniente fue informada de los resultados y dispuso que el detenido permanezca alojado en sede policial mientras continúan las actuaciones, a fin de establecer la responsabilidad del segundo implicado.